Il testo e il significato de I romantici di Tommaso Paradiso a Sanremo 2026: la dedica alla sua futura moglie

Tommaso Paradiso sarà uno dei 30 concorrenti nella categoria Big del Festival di Sanremo 2026 con la canzone “I romantici”: la dedica alla sua futura moglie, l’idea della paternità e il romanticismo che combatte il vuoto.

Tommaso Paradiso, via Sanremo 2026

Tommaso Paradiso sarà uno dei 30 concorrenti nella categoria Big del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "I romantici". L'ex frontman dei TheGiornalisti esordisce al Festival di Sanremo con una ballad sull'amore e la paternità, scritta dallo stesso Paradiso in collaborazione con un duo d'eccezione: stiamo parlando di Davide Petrella e Davide Simonetta.

"I romantici" di Tommaso Paradiso è una ballad d'amore, dal grande potenziale radiofonico, di cui il cantante stesso è il protagonista. L'autore racconta alcune scene della sua quotidianità, sottolineando che anche per quante siano strane alcune sue abitudini, non riesce a capire come la propria partner abbia fatto ad accettarlo. C'è anche un riferimento chiaro alla genitorialità, soprattutto nei primi versi, con "Spero mia figlia sia uguale a sua madre, bellissima che non so come fa".

Poi al centro del racconto entrano i romantici, protagonisti del titolo. Vengono descritte alcune azioni, tra cui il guardare il cielo, ma anche un treno che se ne va, una risposta poetica all'annullamento che avviene nei passaggi finali del brano. Infatti, in alcuni passaggi finali, Paradiso canta anche la speranza di rivedersi nel futuro, sottolineando che dove prima "giocavano ragazzi con la palla contro il muro e adesso non c'è nessuno, non c'è più nessuno" ci sono i romantici che "guardano il cielo e ci credono davvero".

