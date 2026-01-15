Testo e significato di Perdutamente, canzone di Achille Lauro suonata al funerale di un ragazzo morto a Crans-Montana

Perdutamente è la canzone che dà il via all’ultimo album di Achille Lauro. La canzone continua a essere nelle classifiche Spotify e ultimamente ha accompagnato un momento emozionante durante uno dei funerale dei ragazzi morti a Crans-Montana.

"Perdutamente" è la canzone con cui comincia l'ultimo album di Achille Lauro "Comuni mortali", nonché una delle più amate. Ma qualche giorno fa è tornata virale perché è stata intonata, sulla bara del figlio, morto nell'incendio di Crans-Montana, dalla madre di Achille Barosi. Una canzone, ha spiegato, che cantavano sempre insieme in auto. E non è un caso che Laura l'abbia scelta per aprire il suo ultimo album, considerandola "una delle mie canzoni preferite di tutta la mia discografia" come ha spiegato a radio Italia raccontando l'album canzone per canzone. È un brano che introduce il fil rouge del disco, che si rifà a Morricone e all'opera. Lauro, nei giorni scorsi, ha anche voluto esprimere il suo cordoglio e la vicinanza alle famiglia dei ragazzi morti nella tragdia svizzera.

Testo di "Perdutamente"

Ho visto un uomo morire per gli altri, eh

Mentre il sole accarezza i palazzi, oh, no, no

Una donna far cose da pazzi

E sentirsi piccola, così piccola

Persone passano senza guardarsi, eh, oh, no

Vivono insieme ma per consolarsi, oh, no, no

Se fosse facile poi perdonarsi

Finirebbe la musica

Ma che vita stupida

E lo so, lo so, lo so, si può cadere

Ma non so, non so, non so, non so per quanto puoi

E lo so, lo so, lo so che può accadere

Aspettarsi una vita e poi

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire

Cancellarci in un lampo come un meteorite

Sì, godersi l'impatto e non ci importa la fine

Se si incendia lo spazio, amore, abbassa il tettino

Perdutamente, siamo in mare aperto

Perdutamente, è già mattino presto

Se mancasse una notte, voglio un nuovo vestito

Se per Dio siamo niente, di niente, di niente

Un fuoco d'artificio

Chi nasce ricco, chi sa accontentarsi, e chi no

E chi sa amare fino ad ammalarsi, ancora un po'

Ragazzi in strada a morire per farsi

Per sentirsi liberi, soltanto più liberi

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire

Cancellarci in un lampo come un meteorite

Sì, godersi l'impatto e non ci importa la fine

Se si incendia lo spazio, amore, abbassa il tettino

Perdutamente, siamo in mare aperto

Perdutamente, è già mattino presto

Se mancasse una notte, voglio un nuovo vestito

Se per Dio siamo niente, di niente, di niente

Ed ogni notte c'è chi

Qua vorrebbe soltanto una donna

Ed ogni giorno c'è chi

Dice basta, ed a casa non torna

Ed ogni volta c'è chi

Ha sempre i soldi per spingersi in fondo

E chi va avanti così, fino al punto in cui non c'è ritorno

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire

Cancellarci in un lampo come un meteorite

Sì, godersi l'impatto e non ci importa la fine

Se si incendia lo spazio, amore, abbassa il tettino

Perdutamente, siamo in mare aperto

Perdutamente, è già mattino presto

Se mancasse una notte, voglio un nuovo vestito

Se per Dio siamo niente, di niente, di niente

Un fuoco d'artificio.

Il significato di Perdutamente

"Perdutamente" è la descrizione del mondo come lo vede il cantautore romano. "C'è un ritornello che dice ‘Se bastasse una notte per farci sparire', quindi si apre con questa frase impattante che ci riguarda tutti, che ha a che fare col mistero dell'esistenza" dice il cantautore, che nel brano racconta la condizione umana, soprattutto quella che emerge dalle vite dei singoli, uomini morire degli altri, donne fare cose importanti e sentirsi piccole e persone che "passano senza guardarsi". Un modo per descrivere anche l'indifferenza intorno a noi. Esiste un'umanità varia: "Chi nasce ricco, chi sa accontentarsi, e chi no. E chi sa amare fino ad ammalarsi" canta ancora Lauro. Ma soprattutto il cantautore suggerisce che se proprio fosse la nostra ultima notte a disposizione, invece di temerla, sarebbe bene godersela e viverla al meglio. Se bastasse una notte a "cancellarci in un lampo come un meteorite", canta, sarebbe bene "godersi l'impatto" e nel caso in cui si incendiasse lo spazio la cosa da are sarebbe "abbassare il tettino" e godersi lo spettacolo.