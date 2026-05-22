Testo e significato di Buon Vento, Jovanotti e Alfa cantano il viaggio in mare come metafora di vita

Jovanotti e Alfa hanno pubblicato “Buon vento”, il loro singolo estivo che usa il mare e tempeste come metafora di vita. Ecco testo e significato della canzone.

Alfa e Jovanotti – ph Maikid

Si chiama "Buon vento" la canzone che vede collaborare Jovanotti e Alfa, realizzando un sogno di quest'ultimo. Questa canzone, prodotta da Celo e Federico Nardelli, è la prima collaborazione tra i due artisti: due generazioni diverse ma animate dallo stesso spirito. Non è un caso che più volte il cantautore genovese abbia confermato l'importanza di Jovanotti nella sua musica. Un altro sogno che si realizza per Alfa, dopo il Festival di Sanremo insieme a Roberto Vecchioni e il duetto con Manu Chao. E un altro attestato di stima da parte di Jova nei confronti di un artista più giovane preso sotto la propria ala, come è solito fare da anni.

È stato il cantante di Cortona a cercare il collega: gli ha inviato un provino chiedendogli se all'interno di quella musica gli venisse un'idea per trasformarla in un duetto. E a quel punto nacque lo scambio che ha dato vita a questa canzone, concretizzatasi al Karakorum Studio dove i due si sono incontrati. "Alfa mi colpì ai suoi esordi quando ancora non aveva neanche un contratto discografico, lo avevo scoperto scrollando TikTok, questo ragazzino con la chitarra che sentivo chiaramente aver fame di musica, voglia di trasformare la sua passione in una carriera" ha detto Jova, che in questi giorni ha anche pubblicato insieme a Nicola Crocetti una raccolta di poesie proprio sul viaggio.

Testo di "Buon vento"

È da un po' di tempo che non ho scampo

Da certe idee che hanno invaso il campo

Tipo che è ora di un cambiamento

E lasciarsi indietro il cattivo tempo

Come l'esempio dei marinai

Quando stanno a largo della tempesta

Perché l'oceano più insidioso

È comunque quello che è nella testa

Ci sono burrasche però che no

Non si può far niente per evitarle

E allora, forza, coraggio e avanti

Cerchiamo in modo di attraversarle

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Buon vento a chi oggi partirà

E sa per certo che il maltempo passerà

Marinai di terra ferma in pericolo costante

Sulla groppa di un pachiderma che non sta fermo un istante

Si muove, si muove, si muove

Se le emozioni sono come onde

È naturale avere i saliscendi

Facciamo sogni grandi come navi

Ma poi arrugginiscono se stanno fermi

Apro le vele, poi saluto il porto

Finché non è un punto piccolo nel mare

È vero, casa sarà sempre casa

Però l'orizzonte è dove voglio andare

Quindi mi tuffo nel Mediterraneo

Ed è come l'abbraccio di un amico mio

Perché in fondo di acqua e sale è fatto lui e sono fatto io

Buon vento a chi oggi partirà

E sa per certo che il maltempo passerà

Marinai di terra ferma in pericolo costante

Sulla groppa di un pachiderma che non sta fermo un istante

Si muove, si muove, si muove

Ho la coscienza piena di scogli

E un abisso dentro al mio cuore

Ma oltre le nuvole minacciose

Ho un'estate eterna e il mio amico sole

Buon vento a chi oggi partirà

E sa per certo che il maltempo passerà

Marinai di terra ferma in pericolo costante

Sulla groppa di un pachiderma che non sta fermo un istante

Si muove, si muove, si muove

Si muove, si muove, si muove, uh

Si muove

Come si muove?

Come si muove?

Alfa

Jova

Uh, buon vento

Il significato di Buon vento

Questa collaborazione tra Jovanotti e Alfa dimostra quanto i due siano simili nell'attitudine. Questo brano calza a pennello a entrambi, che da sempre esprimono nelle loro canzoni la voglia di gioia, di "malinconia luminosa" come la definisce il cantautore genovese. E così il brano parla di un viaggio in mare, metafora del bisogno di muoversi alla ricerca di sé, questo Mediterraneo che è come la vita, in cui si è sempre in movimento, con tempeste che non si possono evitare ma che in qualche modo passeranno: "Ci sono burrasche però che no, non si può far niente per evitarle. E allora, forza, coraggio e avanti, cerchiamo in modo di attraversarle". E il significato di questa canzone è evidente in questi versi cantati da Alfa: "Apro le vele, poi saluto il porto finché non è un punto piccolo nel mare. È vero, casa sarà sempre casa però l'orizzonte è dove voglio andare". Questa "Buon vento", quindi, è un tassello nel viaggio di questi due artisti che a modo loro continuano a scrivere il percorso del pop italiano contemporaneo.