Testo e significato di Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari, una favola gotica per l’estate

I Pinguini Tattici Nucleari hanno pubblicato la loro canzone estiva, “Sorry Scusa Lo Siento”, una favola gotica: ecco testo e significato del brano.

Pinguini Tattici Nucleari

I Pinguini Tattici Nucleari hanno pubblicato la loro canzone dell'estate, "Sorry Scusa Lo Siento", uscita lo scorso 15 maggio. La band capitanata da Riccardo Zanotti è uno dei fenomeni pop italiani di questi ultimi anni. Una capacità come pochi di scrivere canzoni che riescono a trovare un consenso ampio, unendo gusto alla capacità di scrittura, fatta di giochi di parole, pastiche pop, riferimenti alla contemporaneità, come avviene anche in questo brano che racconta una storia fatta di fantasmi, amore e xenoglossia, che è la capacità di "definire i casi in cui un soggetto medianico parla o scrive una lingua a lui normalmente ignota" come scrive il vocabolario Treccani.

Testo di "Sorry Scusa Lo Siento"

Era una notte così calda che sembrava la finale

Del mondiale in Messico

Lei non sapeva dove andare per ballare l'hyperpop

Lui lavorava come spettro nelle ville abbandonate

Le prendeva in prestito per dare le feste più tristi di sempre

Le chiese: "Resti qui? Te ne vai? Perché fai l’ermetica?

Poi mi dirai cosa leggi nei tarocchi"

Silent Hill, Poltergeist

Affittiamo un cinema solo per guardarci negli occhi

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E allora sorry, scusa, lo siento

Conosco mille lingue, ma non la tua

Son qui da tanto, troppo tempo

E mi ricordi una, mi ricordi Dua

L'estate arriva sempre, ma senza avvisare

Come la polizia che ci chiude il locale

E allora sorry, scusa, lo siento

Parole diverse, ma stesso universo

Lei era la figlia di una maga e un domatore di leoni

Nata sul palcoscenico

Quando saltò l'ultima volta tra la luna ed i falò

Si dice che siano scappati tra le righe di una novel

Di Edgar Allan Poe

Si muore una volta e si vive per sempre

Le chiese: "Resti qui? Te ne vai? Sembri malinconica

Se non mi vuoi, questa fuga è solo un gioco"

Ouija board, cabala

Affittiamo un luna park solo per cadere nel vuoto

E allora sorry, scusa, lo siento

Conosco mille lingue, ma non la tua

Son qui da tanto, troppo tempo

E mi ricordi una, mi ricordi Dua

L’estate arriva sempre, ma senza avvisare

Come la polizia che ci chiude il locale

E allora sorry, scusa, lo siento

Parole diverse, ma stesso universo

Vaghiamo come fantasmi nello stesso universo

(Nello stesso universo)

Resti qui, te ne vai, questa volta per davvero

"One more time" suona per i corridoi

Sempre noi, nel via vai

Affittiamo un cimitero solo per ballare da soli

E allora sorry, scusa, lo siento

Conosco mille lingue, ma non la tua

Son qui da tanto, troppo tempo

E mi ricordi una, mi ricordi Dua

L'estate arriva sempre, ma senza avvisare

Come la polizia che ci chiude il locale

E allora sorry, scusa, lo siento

Parole diverse, ma stesso universo.

Il significato di Sorry Scusa Lo Siento

Riccardo Zanotti e i Pinguini Tattici Nucleari raccontano una storia di amore e fantasmi, "una favola gotica" come scrivono loro stessi. Si affronta l'incomunicabilità dei rapporto di due persone che hanno lo stesso universo ma parole diverse: "E allora sorry, scusa, lo siento. Conosco mille lingue, ma non la tua" canta Zanotti. È una canzone piena di riferimenti dark, dal Cinema (con i riferimenti a film come "Silent Hill" e "Poltergeist", oggetti come la Ouija board, ovvero la tavola che si usa per evocare gli spiriti, la cabala e il riferimento allo scrittore Edgar Allan Poe, padre del gotico. In più, come spiega Zanotti "il brano racconta una storia vestita di mistero e urbex, passione che abbiamo coltivato negli ultimi tempi e che consiste nell’esplorazione di strutture abbandonate e fatiscenti come ville o fabbriche". Un brano che va oltre l'idea della hit estiva tutta spiagge e luoghi esotici, ma racconta un mondo alternativo, con la solita energia della band bergamasca.