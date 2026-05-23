Testo e significato di XXVERSO, Tiziano Ferro e Ditonellapiaga contro i pregiudizi dicono vaffa ai fasci

Si chiama XXVERSO la nuova versione della storica canzone di Tiziano Ferro; il cnatautore di Latina l’ha voluta rifare con Ditonellapiaga cambiandone il senso, parlando dellimportanza di liberarsi dai giudizi e con un esplicito: “E vaffanculo ai fasci”

Tiziano Ferro e DITONELLAPIAGA – ph Alessandro Treves

Tiziano Ferro ha pubblicato la versione Deluxe di "Sono un grande", il suo ultimo album. In questa nuova versione ci sono sette canzoni in più, tra inediti e riletture delle sue vecchie canzoni con altri artisti e versi nuovi. Insieme al cantautore di Latina ci sono Giorgia, Shiva, Lazza, Ariete e Ditonellapiaga con cui Ferro ha rifatto "Xverso", originariamente uscita nel 2003 e inclusa nell'album "111". Questa nuova versione riarrangiata – che si chiama "XXVERSO" – si arricchisce di strofe nuove ma lascia intatto il ritornello: "E il fatto è che tu sai cosa cerco: collo, spalle, mento. Son bastardo cronico, stringimi forte".

Testo di "XXVERSO" ft. Ditonellapiaga

Non vali niente, tornatene a casa

Che però la strada tu non l'hai perduta

Perché non l'hai mai avuta

Non ce l'hai mai avuta

Più di vent'anni e stai sempre qui

Okay, questo suona funk

Questo suona Wu-Tang

Questo suona strano

Questo sembra Tiziano che sta

Male, male, male, male, male (Male, male)

Male, male, male, male, male

È troppo

Perverso, perverso, perverso, perverso

Perverso, perverso, perverso, perverso, perverso

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E il fatto è che tu sai cosa cerco

Collo, spalle, mento

Son bastardo cronico

Stringimi forte

E il petto mi sorride perverso

E sgridami se ho torto e dopo

Uno a me, uno a te

Uno a tutti e due

Che pezzo figo, bonito, bonito

Che pezzo brutto, finito, finto

Che ce n'è una per me, una per te

Una a tutti e due

Il petto mi sorride (Perverso)

Il mio sguardo sa difendersi, ma sembra (Diverso)

Con esta vamos atrás (Reverso)

Il fatto è che tu sai cosa cerco, ma a tempo perso

Cucciolotto bello, cosa vuoi che se la prenda?

Te l'ho fatta brutta, manco poi così tremenda e tu

Non ci offendere con il tag Dolce&Gabbana

Finto come l'amore di chi dice che ti ama

Io retrò, moderno, complesso

Perverso

E il fatto è che tu sai cosa cerco

Collo, spalle, mento

Son bastardo cronico

Stringimi forte

Il petto mi sorride perverso

E sgridami se ho torto e dopo

Uno a me, uno a te

Uno a tutti e due

E questo suona funk

Questo suona Wu-Tang

E questo suona street rap

Questo suona come Ditonellapiaga che sta

Male, male, male, male, male, male

Male, male, male, male, male, male, uh

È troppo

Perverso, perverso, perverso, perverso

Perverso, perverso, perverso, perverso, perverso

Sono un padre perso

Dico ciò che penso

Dico se mi piaci

E vaffanculo ai fasci

E il fatto è che tu sai cosa cerco

Collo, spalle, mento

Son bastardo cronico

Stringimi forte

E il petto mi sorride perverso

E sgridami se ho torto e dopo

Uno a me, uno a te

Uno a tutti e due

Amore bello, non ti fermare più

Anche se in catene, non ti fermare più

E ti dicono dove andare

Ma tu corri a ballare

Fai valere ogni parola

Che si vive una volta sola

Raccontalo urlando in versi

E, amore, vedrai che all'inferno non ci vai tu.

Il significato di XXVERSO

Se le interpretazioni della versione originale della canzone avevano a che fare più col sesso, qui si spoglia di quel significato univoco, allargandolo. In questa canzone i due protagonisti parlano del fregarsene del giudizio degli altri e del senso di liberazione che si vive quando ci si riesce. Ditonellapiaga comincia con una strofa ironica, quasi ribaltando il giudizio di alcuni sulla carriera di Ferro, un artista che è sempre in grado di cambiare: e infatti l'arrangiamento è funk, diverso dall'originale R'n'B. Ferro canta: "Io retrò, moderno, complesso Perverso" perché sono le cose che gli sono attribuite, e poco dopo, nel bridge, canta (sempre con Dito): "Sono un padre perso, dico ciò che penso, dico se mi piaci e vaffanculo ai fasci".

La strofa finale ne racchiude il senso: "Amore bello, non ti fermare più. Anche se in catene, non ti fermare più. E ti dicono dove andare, ma tu corri a ballare. Fai valere ogni parola, che si vive una volta sola. Raccontalo urlando, perversi, e, amore, vedrai che all’inferno non ci vai tu". La scelta di volere la cantante romana è perché: "Questa è una canzone ironica e il testo lo è ancora di più e non potevo quindi non invitare un’artista pop che mi piace (giovane, forte, fresca), una ragazza che dell’ironia e del senso dell’humor nero sta facendo la sua cifra stilistica: Ditonellapiaga"