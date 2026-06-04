Testo, traduzione e significato di Autorità di Geolier: dalla fame al successo, senza dimenticare la strada

Geolier ha pubblicato “Autorità”, la nuova canzone che anticipa il tour negli stadi: testo, traduzione e significato del brano che racconta il successo e il racconto della strada e degli ideali.

Geolier

Geolier ha pubblicato il nuovo singolo "Autorità", pochi giorni prima dell'inizio del suo tour negli stadi che comincerà con la data zero del 6 giugno. Annunciato nei giorni scorsi, "Autorità" si inserisce nel racconto che il rapper napoletano sta facendo in questi anni: tanti cambiamenti intorno a lui, che non perde mai il legame con amici e famiglia e con i suo territorio. Geolier ha scelto un banger per dare appuntamento ai fan che lo vedranno prima all'Arena del Mare di Termoli (CB) per la data zero, ma l'inizio ufficiale sarà quella del 13 giugno allo stadio San Siro di Milano , prima di toccare Roma, Messina, le tre date al Maradona di Napoli e successivamente i Festival.

Testo di Autorità

Me prudeno ‘e mmane o songo sorde o mazzate

Ma va bbuono in entrambi i casi

‘O Napule mo veco sulo int' a Curva A

Mica ‘nta tribuna Autorità

I' tengo autorità-à-à-à-à

Palazze sagliono, uaglioni sanguinano

Chiovono colpi ‘e ‘nu riparo ‘o truove sotto all'ala ‘e l’angelo

‘O pitbull mio m'allecca ‘e mmane a te ti piscia nterra ‘e ppiere

Isso me rivela ‘e ‘nfame ma è fedele

Straccia ‘a pellicola ncopp'ô sedile

Tatuaggie ‘e ‘nu mitra ncopp'a ll'ombellico

Cullane appese nganne e ogni tanto oscillano

Ogni singolo è nu platino

L'oro ‘o mettono ‘е zingari

M'assette nderrе comme ‘o generale

‘E facce genuflettere

‘Nu frate a mezzanotte cagne comme Cenerentola

‘Nta vita ‘o sî scrittore o sî sulamente l'interprete

‘A famme me fa' assaje cchiù paura ‘e ‘nu proiettile

Lampiun stann appicciat

Famigl stann astrignut

Ca o' fridd' si ven' mett' te quattr' sott' ‘a ‘nu pleid

Criatur' sott' ‘e 10 ann so' chiù gruoss' ‘re pat'

Nuij stam frnenn ‘o cash ‘nzia mai chi ‘e da t'sti stipendij?

E si tuocc'a un e nuij tuocc a t'quant

Si faij mal' a un ‘e nuij cio faij a t'quant

‘O criatur te'n fam' si sta sciupann'

E tutt' ‘o sang' ca ‘e carut' s' sta asciuttan'

E si tuocc'a un e nuij tuocc a t'quant

Si fa' mal' ric' “buon, sto maturann'”

‘O criatur te'n fam' si sta sciupann'

E tutt' ‘o sang' ca ‘e carut' s' sta asciuttan'

Yeah, ah

Si over' si nun t'prsient

Nun t'ammisura cu nuii c'arriv' ‘e pier' arrivederci

Nu can affil' ‘e rient' rann' ‘e muorz' ‘nta cortecc'

‘E quant' ten' fam' mang' pur ‘nta munnezz'

‘O ruggit' ro lion' ‘nta forest' dett' legg'

‘Nu frat' nten' ‘a vocc', manc' l'uocch', manc' ‘e recch

Pcchè passann' ‘o tiemp' fors' è megl' a ne tne

C' lag' chiest' a Dio pcchè, però nma' itt' nient'

Quant fa fridd c'astrignimm'

È sul' ‘na ragion' p' rimane semp' unit'

So' stat' tradit' a chi nun ess' mai tradit'

M' n' fac' ‘na ragion' e m'allecc' t'e ferit'

Ma ii c' m' n' fac' ‘e sti sord' garantit'?

St'aereo è 8 post sulament' 2 so chin'

A cas mij s'affacc' ‘a mar e ‘o sacc sul' p' sentito dir'

Nun c' stong' mai e s'a godn ‘e Filippin'

Lampiun stann appicciat

Famigl stann astrignut

Ca o' fridd' si ven' mett' te quattr' sott' ‘a ‘nu pleid

Criatur' sott' ‘e 10 ann so' chiù gruoss' ‘re pat'

Nuij stam frnenn ‘o cash ‘nzia mai chi ‘e da t'sti stipendij?

E si tuocc'a un e nuij tuocc a t'quant

Si faij mal' a un ‘e nuij cio faij a t'quant

‘O criatur te'n fam' si sta sciupann'

E tutt' ‘o sang' ca ‘e carut' s' sta asciuttan'

E si tuocc'a un e nuij tuocc a t'quant

Si fa' mal' ric' “buon, sto maturann'”

‘O criatur te'n fam' si sta sciupann'

E tutt' ‘o sang' ca ‘e carut' s' sta asciuttan'

Traduzione di Autorità

Mi prudono le mani: o sono soldi o sono mazzate

Ma va bene in entrambi i casi

Il Napoli lo vedo solo nella Curva A

Mica nella tribuna Autorità

Io ho l'autorità-à-à-à-à

I palazzi salgono, i ragazzi sanguinano

Piovono colpi e un riparo lo trovi sotto l'ala dell'angelo

Il mio pitbull mi lecca le mani, a te ti piscia a terra vicino ai piedi

Lui mi rivela gli infami, ma è fedele

Straccia la pellicola sopra il sedile

Tatuaggio di un mitra sopra l'ombelico

Collane appese al collo e ogni tanto oscillano

Ogni singolo è un disco di platino

L'oro lo mettono gli zingari

Mi siedo a terra come il generale

Le facce si genuflettono

Un fratello a mezzanotte cambia come Cenerentola

Nella vita o sei lo scrittore o sei solamente l'interprete

La fame mi fa molta più paura di un proiettile

I lampioni sono accesi

Le famiglie stanno strette

Perché il freddo, se viene, ti mette in quattro sotto un plaid

Bambini sotto i 10 anni sono più grandi dei padri

Noi stiamo finendo il contante, non sia mai chi deve dare questi stipendi?

E se tocchi uno di noi, tocchi tutti quanti

Se fai del male a uno di noi, lo fai a tutti quanti

Il bambino ha fame, si sta sciupando

E tutto il sangue che è caduto si sta asciugando

E se tocchi uno di noi, tocchi tutti quanti

Se fai del male dici: "Bene, sto maturando"

Il bambino ha fame, si sta sciupando

E tutto il sangue che è caduto si sta asciugando

Yeah, ah

Se sei vero, se non ti presenti

Non ti misurare con noi che arriviamo a piedi, arrivederci

Un cane affila i denti dando morsi nella corteccia

Per quanta fame ha, mangia pure nella spazzatura

Il ruggito del leone nella foresta detta legge

Un fratello non ha la bocca, neanche gli occhi, neanche le orecchie

Perché passando il tempo, forse è meglio non averle

L'ho chiesto a Dio il perché, però non mi ha detto niente

Quando fa freddo ci stringiamo

È solo un motivo per rimanere sempre uniti

Sono stato tradito da chi non avrei mai tradito

Me ne faccio una ragione e mi lecco tutte le ferite

Ma io che me ne faccio di questi soldi garantiti?

Questo aereo è a 8 posti, solamente 2 sono occupati

A casa mia si affaccia il mare, e lo so solo per sentito dire

Non ci sono mai e se la godono i filippini

I lampioni sono accesi

Le famiglie stanno strette

Perché il freddo, se viene, ti mette in quattro sotto un plaid

Bambini sotto i 10 anni sono più grandi dei padri

Noi stiamo finendo il contante, sia mai chi deve dare questi stipendi?

E se tocchi uno di noi, tocchi tutti quanti

Se fai del male a uno di noi, lo fai a tutti quanti

Il bambino ha fame, si sta deperendo

E tutto il sangue che è caduto si sta asciugando

E se tocchi uno di noi, tocchi tutti quanti

Se fai del male dici: "Bene, sto maturando"

Il bambino ha fame, si sta deperendo

E tutto il sangue che è caduto si sta asciugando.

Il significato della nuova canzone di Geolier

In questi anni Geolier si è fatto spazio tra i migliori rapper italiani e ogni uscita discografica diventa un caso. Era successo con l'album "Tutto è possibile" pubblicato lo scorso gennaio e certificato doppio disco di platino due mesi dopo. La canzone ripercorre alcuni dei temi preferiti dal rapper napoletano. C'è il calcio usato per rivendicare di essere rimasto umile ("Il Napoli lo vedo solo nella Curva A mica nella tribuna Autorità". L'ambientazione è quella di una città in cambiamento, dove l'aria street si respira quando rappa barre come "Palazze sagliono, guaglioni sanguinano , chiovono colpi" ("Palazzi si costruiscono, ragazzi sanguinano. Piovono colpi"). C'è sempre un racconto di ragazzi cresciuti troppo in fretta ("Criatur' sott' ‘e 10 ann so' chiù gruoss' de pate").

C'è una visione molto precisa degli amici che chiama "fratelli" e che non hanno bocca, occhi e orecchie, insomma, una sorta di omertà per difendere le persone vicine. Questa idea di amicizia come famiglia allargata ("E si tuocc'a un e nuij tuocc a t'quant"). Poi c'è la ricchezza fatta ma non goduta, come la casa con vista mare che si godono i domestici, perché lui è empre a lavorare. Autorità, quindi, continua a raccontare la sua vita di successo che non ha perso gli ideali di quando era ragazzo e non navigava nell'oro.