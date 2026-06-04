Testo, traduzione e significato di Autorità di Geolier: dalla fame al successo, senza dimenticare la strada
Geolier ha pubblicato il nuovo singolo "Autorità", pochi giorni prima dell'inizio del suo tour negli stadi che comincerà con la data zero del 6 giugno. Annunciato nei giorni scorsi, "Autorità" si inserisce nel racconto che il rapper napoletano sta facendo in questi anni: tanti cambiamenti intorno a lui, che non perde mai il legame con amici e famiglia e con i suo territorio. Geolier ha scelto un banger per dare appuntamento ai fan che lo vedranno prima all'Arena del Mare di Termoli (CB) per la data zero, ma l'inizio ufficiale sarà quella del 13 giugno allo stadio San Siro di Milano , prima di toccare Roma, Messina, le tre date al Maradona di Napoli e successivamente i Festival.
Testo di Autorità
Me prudeno ‘e mmane o songo sorde o mazzate
Ma va bbuono in entrambi i casi
‘O Napule mo veco sulo int' a Curva A
Mica ‘nta tribuna Autorità
I' tengo autorità-à-à-à-à
Palazze sagliono, uaglioni sanguinano
Chiovono colpi ‘e ‘nu riparo ‘o truove sotto all'ala ‘e l’angelo
‘O pitbull mio m'allecca ‘e mmane a te ti piscia nterra ‘e ppiere
Isso me rivela ‘e ‘nfame ma è fedele
Straccia ‘a pellicola ncopp'ô sedile
Tatuaggie ‘e ‘nu mitra ncopp'a ll'ombellico
Cullane appese nganne e ogni tanto oscillano
Ogni singolo è nu platino
L'oro ‘o mettono ‘е zingari
M'assette nderrе comme ‘o generale
‘E facce genuflettere
‘Nu frate a mezzanotte cagne comme Cenerentola
‘Nta vita ‘o sî scrittore o sî sulamente l'interprete
‘A famme me fa' assaje cchiù paura ‘e ‘nu proiettile
Lampiun stann appicciat
Famigl stann astrignut
Ca o' fridd' si ven' mett' te quattr' sott' ‘a ‘nu pleid
Criatur' sott' ‘e 10 ann so' chiù gruoss' ‘re pat'
Nuij stam frnenn ‘o cash ‘nzia mai chi ‘e da t'sti stipendij?
E si tuocc'a un e nuij tuocc a t'quant
Si faij mal' a un ‘e nuij cio faij a t'quant
‘O criatur te'n fam' si sta sciupann'
E tutt' ‘o sang' ca ‘e carut' s' sta asciuttan'
E si tuocc'a un e nuij tuocc a t'quant
Si fa' mal' ric' “buon, sto maturann'”
‘O criatur te'n fam' si sta sciupann'
E tutt' ‘o sang' ca ‘e carut' s' sta asciuttan'
Yeah, ah
Si over' si nun t'prsient
Nun t'ammisura cu nuii c'arriv' ‘e pier' arrivederci
Nu can affil' ‘e rient' rann' ‘e muorz' ‘nta cortecc'
‘E quant' ten' fam' mang' pur ‘nta munnezz'
‘O ruggit' ro lion' ‘nta forest' dett' legg'
‘Nu frat' nten' ‘a vocc', manc' l'uocch', manc' ‘e recch
Pcchè passann' ‘o tiemp' fors' è megl' a ne tne
C' lag' chiest' a Dio pcchè, però nma' itt' nient'
Quant fa fridd c'astrignimm'
È sul' ‘na ragion' p' rimane semp' unit'
So' stat' tradit' a chi nun ess' mai tradit'
M' n' fac' ‘na ragion' e m'allecc' t'e ferit'
Ma ii c' m' n' fac' ‘e sti sord' garantit'?
St'aereo è 8 post sulament' 2 so chin'
A cas mij s'affacc' ‘a mar e ‘o sacc sul' p' sentito dir'
Nun c' stong' mai e s'a godn ‘e Filippin'
Lampiun stann appicciat
Famigl stann astrignut
Ca o' fridd' si ven' mett' te quattr' sott' ‘a ‘nu pleid
Criatur' sott' ‘e 10 ann so' chiù gruoss' ‘re pat'
Nuij stam frnenn ‘o cash ‘nzia mai chi ‘e da t'sti stipendij?
E si tuocc'a un e nuij tuocc a t'quant
Si faij mal' a un ‘e nuij cio faij a t'quant
‘O criatur te'n fam' si sta sciupann'
E tutt' ‘o sang' ca ‘e carut' s' sta asciuttan'
E si tuocc'a un e nuij tuocc a t'quant
Si fa' mal' ric' “buon, sto maturann'”
‘O criatur te'n fam' si sta sciupann'
E tutt' ‘o sang' ca ‘e carut' s' sta asciuttan'
Traduzione di Autorità
Mi prudono le mani: o sono soldi o sono mazzate
Ma va bene in entrambi i casi
Il Napoli lo vedo solo nella Curva A
Mica nella tribuna Autorità
Io ho l'autorità-à-à-à-à
I palazzi salgono, i ragazzi sanguinano
Piovono colpi e un riparo lo trovi sotto l'ala dell'angelo
Il mio pitbull mi lecca le mani, a te ti piscia a terra vicino ai piedi
Lui mi rivela gli infami, ma è fedele
Straccia la pellicola sopra il sedile
Tatuaggio di un mitra sopra l'ombelico
Collane appese al collo e ogni tanto oscillano
Ogni singolo è un disco di platino
L'oro lo mettono gli zingari
Mi siedo a terra come il generale
Le facce si genuflettono
Un fratello a mezzanotte cambia come Cenerentola
Nella vita o sei lo scrittore o sei solamente l'interprete
La fame mi fa molta più paura di un proiettile
I lampioni sono accesi
Le famiglie stanno strette
Perché il freddo, se viene, ti mette in quattro sotto un plaid
Bambini sotto i 10 anni sono più grandi dei padri
Noi stiamo finendo il contante, non sia mai chi deve dare questi stipendi?
E se tocchi uno di noi, tocchi tutti quanti
Se fai del male a uno di noi, lo fai a tutti quanti
Il bambino ha fame, si sta sciupando
E tutto il sangue che è caduto si sta asciugando
E se tocchi uno di noi, tocchi tutti quanti
Se fai del male dici: "Bene, sto maturando"
Il bambino ha fame, si sta sciupando
E tutto il sangue che è caduto si sta asciugando
Yeah, ah
Se sei vero, se non ti presenti
Non ti misurare con noi che arriviamo a piedi, arrivederci
Un cane affila i denti dando morsi nella corteccia
Per quanta fame ha, mangia pure nella spazzatura
Il ruggito del leone nella foresta detta legge
Un fratello non ha la bocca, neanche gli occhi, neanche le orecchie
Perché passando il tempo, forse è meglio non averle
L'ho chiesto a Dio il perché, però non mi ha detto niente
Quando fa freddo ci stringiamo
È solo un motivo per rimanere sempre uniti
Sono stato tradito da chi non avrei mai tradito
Me ne faccio una ragione e mi lecco tutte le ferite
Ma io che me ne faccio di questi soldi garantiti?
Questo aereo è a 8 posti, solamente 2 sono occupati
A casa mia si affaccia il mare, e lo so solo per sentito dire
Non ci sono mai e se la godono i filippini
I lampioni sono accesi
Le famiglie stanno strette
Perché il freddo, se viene, ti mette in quattro sotto un plaid
Bambini sotto i 10 anni sono più grandi dei padri
Noi stiamo finendo il contante, sia mai chi deve dare questi stipendi?
E se tocchi uno di noi, tocchi tutti quanti
Se fai del male a uno di noi, lo fai a tutti quanti
Il bambino ha fame, si sta deperendo
E tutto il sangue che è caduto si sta asciugando
E se tocchi uno di noi, tocchi tutti quanti
Se fai del male dici: "Bene, sto maturando"
Il bambino ha fame, si sta deperendo
E tutto il sangue che è caduto si sta asciugando.
Il significato della nuova canzone di Geolier
In questi anni Geolier si è fatto spazio tra i migliori rapper italiani e ogni uscita discografica diventa un caso. Era successo con l'album "Tutto è possibile" pubblicato lo scorso gennaio e certificato doppio disco di platino due mesi dopo. La canzone ripercorre alcuni dei temi preferiti dal rapper napoletano. C'è il calcio usato per rivendicare di essere rimasto umile ("Il Napoli lo vedo solo nella Curva A mica nella tribuna Autorità". L'ambientazione è quella di una città in cambiamento, dove l'aria street si respira quando rappa barre come "Palazze sagliono, guaglioni sanguinano , chiovono colpi" ("Palazzi si costruiscono, ragazzi sanguinano. Piovono colpi"). C'è sempre un racconto di ragazzi cresciuti troppo in fretta ("Criatur' sott' ‘e 10 ann so' chiù gruoss' de pate").
C'è una visione molto precisa degli amici che chiama "fratelli" e che non hanno bocca, occhi e orecchie, insomma, una sorta di omertà per difendere le persone vicine. Questa idea di amicizia come famiglia allargata ("E si tuocc'a un e nuij tuocc a t'quant"). Poi c'è la ricchezza fatta ma non goduta, come la casa con vista mare che si godono i domestici, perché lui è empre a lavorare. Autorità, quindi, continua a raccontare la sua vita di successo che non ha perso gli ideali di quando era ragazzo e non navigava nell'oro.