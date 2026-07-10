Il testo e il significato di “Hippy Ya Yo (però anche no)”, J-Ax primo in radio contro la polarizzazione sociale

“Hippy Ya Yo (però anche no)” di J-Ax è il brano più trasmesso in radio questa settimana in Italia. Qui il testo e il significato della canzone.

J–Ax, 2026

Con un salto di ben 14 posizioni, "Hippy Ya Yo (però anche no)" di J-Ax ha conquistato questa settimana la testa della classifica Airplay Generale di EarOne, confermandosi come uno dei brani più impattanti in radio dell'ultimo mese. Infatti, dopo aver esordito in 19° posizione lo scorso 5 giugno, il suo percorso è stato un crescendo, con un piccolo calo temporaneo solo la scorsa settimana, prima di conquistare la vetta, mettendosi dietro anche "Sorry scusa lo siento" dei Pinguini Tattici Nucleari e "Partenope" di Merk&Kremont insieme ai The Kolors e Serena Brancale.

Il brano rispecchia l'ultima evoluzione musicale del rapper milanese, con la produzione di Renzo Stone ed Edlin, che spazia dal rap al country. Il singolo, come "Italia Starter Pack", anticipa l'uscita del nuovo album del rapper, a 6 anni da "SurreAle", che si chiamerà "Vita Morte e Miracoli" e accompagnerà la mini-tournée a ottobre del cantante. Infatti, J-Ax sarà protagonista con una doppia data al Fabrique di Milano, il 10 e 11 ottobre (di cui la prima sold-out) e successivamente il 23 e il 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Qui il testo e il significato di "Hippy Ya Yo (però anche no)".

Il testo di "Hippy Ya Yo (però anche no)", la nuova canzone di J-Ax

Vun.. du… go!

Sole, palme, toga party, pollo fritto, rap e country

Basi Nato qui, però anche no

Io volevo fare la rivoluzione davvero

Non è la libertà quella che piove dal cielo

In mate non ho preso mai più di sei meno

Ma ho capito che senza sei zeri, sei zero

Non si diventa miliardario senza fare il bastardo

Rubando agli altri la felicità

Si, ma che i soldi non la fanno, vediamo se hai il coraggio

Di dirlo a chi non ce li ha

Io sto a metà

E voglio sole, palme, toga party, pollo fritto, rap e country

Basi Nato qui, però anche no

Mo basta andare in giro a far disastri tutta la notte come i pazzi

Ma di venerdì però anche no

Whisky a go-go

Ma pagare sempre noi, però anche no

Hippy ya yo

Ma a sparare da cowboy, però anche no

A me piacciono le guerre dei rapper coi rapper con le rivoltelle, però anche no

Non ho il fisico, manco a Risiko, giuro io non t’attacco

Quante promesse che si fanno per fottere soltanto

Che sia l’amore o la politica

Le lacrime non scenderanno, c’è scritto sul mio shampoo

Se è vero chi lo sa

Io sto a metà

E voglio sole, palme, toga party, pollo fritto, rap e country

Basi Nato qui, però anche no

Mo basta andare in giro a far disastri tutta la notte come i pazzi

Ma di venerdì però anche no

Whisky a go-go

Ma pagare sempre noi, però anche no

Hippy ya yo

Ma a sparare da cowboy, però anche no

Tra “porgi l’altra guancia” e fare sempre a botte

Tra panchinari e bomber una via di mezzo c’è

Lo so perché

A volte anch’io vorrei sparare agli altri

Sì, ma con i tranquillanti

Sono Peace & Love, però anche no

Whisky a go-go

Ma pagare sempre noi, però anche no (però anche no)

Hippy ya yo

Ma a sparare da cowboy, però anche no

Però anche no

Il significato di "Hippy Ya Yo (però anche no)", il singolo di J-Ax prima in radio

"Hippy Ya Yo (però anche no)" è il nuovo singolo di J-Ax, dopo l'esperienza sanremese con "Italia Starter Pack". Il brano è stato prodotto dalla coppia Renzo Stone ed Edlin e vede tra gli autori anche Andrea Bonomo (autore anche di "Pazza" di Loredana Bertè) e il rapper Shade. Il richiamo all'immaginario western, l'ultima evoluzione musicale per l'ex membro degli Articolo 31, non risiede solo nella produzione del brano, ma anche nel video, prodotto da Borotalco.tv e girato dal regista Fabrizio Conte.

Le immagini riprendono, all'inizio del video, la scelta del protagonista, Camillo, compagno di scuola del figlio del cantante. J-Ax nell'intro invita Camillo, alla fine della gara di ballo della scuola a partecipare a un suo video: "Due anni fa alla gara di ballo della scuola di mio figlio lui è arrivato secondo. Così gli ho chiesto se voleva ballare in un mio video e mi ha detto di sì". Protagonisti con lui nel video anche Mati e Sofia com'è possibile leggere nella descrizione del video ufficiale su YouTube.

Il racconto del brano verte su alcune riflessioni, come la generalizzazione in merito all'assioma ricchezza/felicità: "Non si diventa miliardario senza fare il bastardo, rubando agli altri la felicità, si, ma che i soldi non la fanno, vediamo se hai il coraggio di dirlo a chi non ce li ha". Una ricerca estenuante di un punto medio, per non farsi trascinare nella polarizzazione, anche del racconto degli Stati Uniti, come quando canta nell'intro del brano: "Sole, palme, toga party, pollo fritto, rap e country, basi Nato qui, però anche no, io volevo fare la rivoluzione davvero, non è la libertà quella che piove dal cielo".

Con l'utilizzo dell'antifrasi "però anche no" viene accentuata la distanza che J-Ax pone rispetto a determinate letture semplificate della società e arriva proprio a metà del brano una delle fotografie più leggibili della canzone: "Quante promesse che si fanno per fottere soltanto, che sia l’amore o la politica, le lacrime non scenderanno, c’è scritto sul mio shampoo, se è vero chi lo sa io sto a metà". Il brano è in testa alla classifica Airplay Generale di EarOne, ma non risulta nella Top 50 di Spotify Italia.