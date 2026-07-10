Governo Meloni, la premier dopo il vertice Nato torna al caos legge elettorale. Tensioni nel campo largo per la piazza di Napoli: news in diretta

Alessandro Onorato, assessore a Sport e Grandi eventi a Roma, ha spiegato a Fanpage.it il suo nuovo partito Progetto civico Italia, nato un mese fa. "Dio solo sa quanto alla sinistra serva un approccio molto concreto ai problemi degli italiani", ha detto, sostenendo che il suo è un partito con "la cultura del fare tipica degli amministratori". E ha rifiutato l'etichetta di anti-Renzi: "È un'evidente provocazione. Voglio contribuire alla vittoria del centrosinistra.