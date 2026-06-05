Manca il tormentone estivo 2026: Spotify e EarOne premiano solo Serena Brancale, Fred De Palma e i PTN

L’analisi delle classifiche e il divario totale tra l’egemonia urban della Top 50 Spotify e le rotazioni radio EarOne per il tormentone estivo 2026.

Fred De Palma, Riccardo Zanotti e Serena Brancale, 2026

Solo poche ore fa, la perdita della vetta di "Ossessione" di Samurai Jay nella Top 50 Italia di Spotify ha aperto una nuova finestra sul tema tormentone estivo 2026. Infatti, la canzone del rapper di "Amatore", dopo aver collezionato 11 settimane consecutive in vetta, ha perso la prima posizione nei confronti di "Swag Music" di Artie 5ive. Ciò che però potrebbe aprire un confronto sulla scelta del tormentone estivo 2026, è la loro quasi totale assenza nelle rotazioni radiofoniche, che ribalta la visione in streaming. Infatti, "Ossessione" occupa solo la quarantaduesima posizione nella classifica Airplay Generale, mentre "Swag Music" non è presente nella Top 50. Come anche "DavveroDavvero", in nona posizione nella classifica Spotify 50 Italia, mentre il brano non è riuscito a trovare un proprio posizionamento in radio.

Poca trasversalità tra radio e streaming nella corsa al tormentone estivo 2026

C'è anche chi, invece, è riuscito a trovare un proprio posizionamento solo in radio, come "Rolling Stones" dei The Kolors in terza posizione, o "Summer Funk" di Francesco Gabbani in quinta, senza dimenticare i nuovi ingressi nella classifica EarOne che però non rientrano in Top 20. Stiamo parlando di "Tu cosa fai questa sera" di Noemi alla ventunesima, "Hippy Ya Yo" di J-Ax alla venticinquesima e "Poesia" di Sal Da Vinci alla 31. C'è chi invece sta giocando una partita in salita, basti pensare a "La testa gira" di Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa. Potrebbe essere, al momento, uno dei candidati migliori per l'estate 2026. Il brano, uscito lo scorso marzo, ha raccolto 14,4 milioni di stream su Spotify, ma ha fatto già molto meglio di tutti gli altri brani citati su TikTok, con 193mila utilizzi. Registra anche una crescita in radio, dove occupa la posizione 23 nella classifica Airplay Generale.

Fred De Palma, Serena Brancale e i Pinguini Tattici Nucleari le uniche eccezioni

Ci sono però due esempi che sono riusciti a ottenere risultati sia in streaming sia in radio. Basti pensare al percorso di "Al mio paese" di Serena Brancale, Levante e Delia Buglisi, che, dopo otto settimane di permanenza, occupa la prima posizione in rado. E riesce contemporaneamente a conquistare la top 10 dei brani nella Top 50 Italia di Spotify, con la settima posizione. Nel panorama urban dello streaming, riesce a intrufolarsi anche "Sorry Scusa Lo Siento" dei Pinguini Tattici Nucleari. Occupa l'ultima posizione della top 10 in streaming, mentre in radio si deve arrendere solo alla prima posizione di "Al mio paese". Senza dimenticare "Buon Vento" di Alfa e Jovanotti, premiato dalle radio con la quarta posizione, ma anche in streaming alla trentesima posizione della Top 50 Italia. Uno scenario in cui è ancora difficile proiettare chi potrebbe essere il tormentone dell'estate 2026, dopo anni di incertezza legata all'affezione del pubblico ai brani (qui l'analisi di Federico Pucci).