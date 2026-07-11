Fan dei Pooh scatenati, la band costretta a una richiesta: “Non correte sotto al palco troppo presto”

Dopo la data zero del tour, i Pooh hanno invitato il pubblico ad aspettare l’ultimo blocco dello show prima di avvicinarsi al palco: “Non creiamo disagio a chi vuole vivere il concerto seduto”.

I Pooh in tour

C'è chi si esalta per l'entusiasmo dei fan e chi, pur esaltandosi, cerca di contenere la felicità per rendere l'esperienza migliore per tutti. I Pooh hanno cominciato il tour con cui festeggiano 60 anni di carriera con una serie di concerti speciali. La prima data ufficiale è stata quella del 10 luglio allo Stadio A. Checcarini di Marsciano (PG). La data zero, le prove generali che hanno già messo alla prova il ritmo del concerto, visto che i fan non hanno aspettato la fine della scaletta per riversarsi sotto palco. Una gioia talmente forte che ha costretto la band a chiedere al proprio pubblico un momento di calma, una piccola cortesia, come hanno scritto in una storia sui social.

La band, infatti, ha chiesto ai fan di non correre sotto palco troppo presto, perché in quel modo rovinano l'esperienza a chi vuole continuare a godersi lo show da seduti, creando scontento: "Abbiamo notato che molti di voi si alzano dalle sedie e corrono sotto al palco già all'inizio del penultimo blocco del concerto, quando manca ancora un'ora alla fine del concerto – si legge nella storia pubblicata sulla pagina ufficiale della band -. Questo crea qualche disagio a chi ha scelto di vivere lo spettacolo restando comodamente seduto e godendosi il concerto in tranquillità".

Per questo motivo la richiesta è di aspettare l'inizio dell'ultimo blocco, "quello che parte con ‘Piccola Katy', prima di raggiungere la transenna sotto al palco. Da quel momento in poi ci sarà tutto il tempo per cantare, saltare, ballare e vivere insieme il gran finale della serata". La band si dice convinta che questa richiesta sarà accolta e permetterà a tutti di vivere il concerto nel modo migliore: "Ci vediamo sotto al palco al momento giusto".

La band è stata protagonista di tre appuntamenti speciali che si sono tenuti lo scorso maggio all’Arena di Verona, con due delle tre date sold out. I prossimi appuntamenti vedranno la band portare i propri successi, da "Uomini soli" a "La donna del mio amico" il 13 luglio ad Asti, in Piazza Alfieri, il 15 luglio a Bassano del Grappa (VI), al Parco Ragazzi del ’99 per il Bassano Music Park, il 16 luglio a Este (PD), al Castello Carrarese nell'ambito dell'Este Music Festival; e il 18 luglio a Codroipo (UD), a Villa Manin.