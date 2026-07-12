Iran, la guerra in diretta: Teheran chiude Hormuz, scattano raid USA. Ghalibaf: “Conseguenze se non mantenete la parola”

"L'era degli accordi unilaterali è finita. Ve l'avevamo detto: mantenete la parola o ne pagherete le conseguenze. La realtà bussa alla porta", ha affermato il presidente del Parlamento e capo negoziatore nei colloqui tra Iran e Stati Uniti, Mohammad Bagher Ghalibaf, rivolgendosi agli Stati Uniti, dopo il recente scambio di attacchi tra le due parti. Riferendosi al protocollo d'intesa firmato tra i due Paesi, Ghalibaf ha aggiunto: "Punto 5, alla firma del presente protocollo d'intesa, l'Iran adotterà tutte le misure necessarie, facendo del proprio meglio, per garantire il passaggio sicuro delle navi mercantili a titolo gratuito per soli 60 giorni, dal Golfo Persico al Mare di Oman e viceversa".