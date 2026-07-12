Iran, la guerra in diretta: Teheran chiude Hormuz, scattano raid USA. Ghalibaf: “Conseguenze se non mantenete la parola”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, domenica 12 luglio in tempo reale. Teheran chiude lo stretto di Hormuz e lancia missili su Emirati, Qatar e Bahrein. Il capo negoziatore iraniano avverte gli Usa: "Mantenete la parola data o ne pagherete le conseguenze". Media: "Raid statunitensi contro cinque città iraniane della provincia di Bushehr". Polemiche dopo che il quotidiano Hamshari inserisce anche Giorgia Meloni tra i responsabili della morte di Alì Khamenei, pubblicando una foto della premier in tenuta arancione assieme alle immagini di Trump e Netanyahu con un bersaglio in fronte.
Per approfondire:
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- Non solo gas e petrolio: chiudere lo Stretto di Hormuz significa paralizzare industria e agricoltura globali
Ghalibaf agli USA: "Mantenete la parola data o ne pagherete le conseguenze"
"L'era degli accordi unilaterali è finita. Ve l'avevamo detto: mantenete la parola o ne pagherete le conseguenze. La realtà bussa alla porta", ha affermato il presidente del Parlamento e capo negoziatore nei colloqui tra Iran e Stati Uniti, Mohammad Bagher Ghalibaf, rivolgendosi agli Stati Uniti, dopo il recente scambio di attacchi tra le due parti. Riferendosi al protocollo d'intesa firmato tra i due Paesi, Ghalibaf ha aggiunto: "Punto 5, alla firma del presente protocollo d'intesa, l'Iran adotterà tutte le misure necessarie, facendo del proprio meglio, per garantire il passaggio sicuro delle navi mercantili a titolo gratuito per soli 60 giorni, dal Golfo Persico al Mare di Oman e viceversa".
Giordania: "Intercettati tre missili iraniani"
Le Forze armate della Giordania hanno reso noto di aver intercettati tre missili provenienti dall'Iran.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 12 luglio
Resta alta la tensione in Medioriente e tra USA e Iran. Teheran richiude lo Stretto di Hormuz e colpisce due navi commerciali che tentavano di attraversarlo, poi lancia missili su Emirati, Qatar e Bahrein. Il capo negoziatore iraniano avverte gli Usa: "Mantenete la parola data o ne pagherete le conseguenze". Nuovi raid di Washington su città iraniane della provincia di Bushehr.