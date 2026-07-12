Esteri
video suggerito
live
Guerra tra Iran, Usa e Israele

Iran, la guerra in diretta: Teheran chiude Hormuz, scattano raid USA. Ghalibaf: “Conseguenze se non mantenete la parola”

Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale di oggi, domenica 12 luglio: Teheran richiude lo Stretto di Hormuz e lancia missili su Emirati, Qatar e Bahrein, mentre secondo alcuni media ci sarebbero stati raid USA contro cinque città nella provincia Bushehr.

Leggi le notizie prima degli altri. Aggiungi Fanpage.it su Google.
12 Luglio 2026 , 08:32
A cura di Ida Artiaco
Immagine

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, domenica 12 luglio in tempo reale. Teheran chiude lo stretto di Hormuz e lancia missili su Emirati, Qatar e Bahrein. Il capo negoziatore iraniano avverte gli Usa: "Mantenete la parola data o ne pagherete le conseguenze". Media: "Raid statunitensi contro cinque città iraniane della provincia di Bushehr". Polemiche dopo che il quotidiano Hamshari inserisce anche Giorgia Meloni tra i responsabili della morte di Alì Khamenei, pubblicando una foto della premier in tenuta arancione assieme alle immagini di Trump e Netanyahu con un bersaglio in fronte.

Per approfondire: 

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Guerra tra Iran, Usa e Israele
08:41

Ghalibaf agli USA: "Mantenete la parola data o ne pagherete le conseguenze"

"L'era degli accordi unilaterali è finita. Ve l'avevamo detto: mantenete  la parola o ne pagherete le conseguenze. La realtà bussa alla porta",  ha affermato il presidente del Parlamento e capo negoziatore nei  colloqui tra Iran e Stati Uniti, Mohammad Bagher Ghalibaf, rivolgendosi  agli Stati Uniti, dopo il recente scambio di attacchi tra le due parti.  Riferendosi al protocollo d'intesa firmato tra i due Paesi, Ghalibaf ha  aggiunto: "Punto 5, alla firma del presente protocollo d'intesa, l'Iran  adotterà tutte le misure necessarie, facendo del proprio meglio, per  garantire il passaggio sicuro delle navi mercantili a titolo gratuito  per soli 60 giorni, dal Golfo Persico al Mare di Oman e viceversa".

A cura di Ida Artiaco
08:36

Giordania: "Intercettati tre missili iraniani"

Le Forze armate della Giordania hanno reso noto di aver intercettati tre missili provenienti dall'Iran.

A cura di Ida Artiaco
08:33

Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 12 luglio

Resta alta la tensione in Medioriente e tra USA e Iran. Teheran richiude lo Stretto di Hormuz e colpisce due navi commerciali che tentavano di attraversarlo, poi lancia missili su Emirati, Qatar e Bahrein. Il capo negoziatore iraniano avverte gli Usa: "Mantenete la parola data o ne pagherete le conseguenze". Nuovi raid di Washington su città iraniane della provincia di Bushehr.

A cura di Ida Artiaco
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views