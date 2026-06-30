È morto Franco Devescovi, aveva disegnato Martin Mystère, Zagor e Tex: il fumettista aveva 83 anni

La casa editrice Sergio Bonelli annuncia la scomparsa di Franco Devescovi, autore di storie per diverse icone del fumetto italiano. Disegnò soprattutto Martin Mystère, ma anche Tex e Zagor.

Franco Devescovi

È morto all'età di 83 anni il fumettista Franco Devescovi, che aveva disegnato Martin Mystère, ma anche Tex e Zagor. A darne l'annuncio è stata la stessa casa editrice Sergio Bonelli che lo ricorda con una nota ufficiale in cui lo definisce "disegnatore dalla carriera lunga e variegata" legato, per quanto riguarda Bonelli, alle avventure di Martin Mystère. Nato a Trieste nel 1943, studia Giurisprudenza, ma lascia l'università per dedicarsi alla professione di fumettista e lo fa a partire dal 1969 grazie allo sceneggiatore Glauco Verrozzi che lo avvicina alla galassia delle Edizioni Universo e da lì comincia a illustrare Il Monello e Intrepido fino al 1973

Bonelli ricorda che "dopo una prova presso la Gamma Film dei fratelli Gavioli comincia a disegnare fumetti nel 1969, realizzando avventure autoconclusive per le testate della Casa editrice Universo. Tre anni dopo passa sulle pagine del Corriere dei Ragazzi, ma nel 1976 torna nuovamente alla Universo, firmando anche serie come l’apprezzato Billy Bis". A metà degli anni 80 decide di lasciare il mondo del fumetto per abbracciare la passione per la pittura, dipingendo e inserendosi nel mercato tedesco, ma dopo un po' torna ne mondo del fumetto, sempre per la Universo. Nel 1990 chiudono sia Intrepido che Il Monello e così Devescovi comincia la sua carriera per la Sergio Bonelli.

Comincia la sua carriera nello staff di Martin Mystère, a cui resterà legato il suo nome, ma la sua attività non si limiterà a lui: "Con gli anni, la sua iniziale simpatia per il Detective dell’Impossibile diventa un vero e proprio amore, e del personaggio creato da Alfredo Castelli diventa una delle matite più iconiche e apprezzate" si legge nella nota di Bonelli che ricorda come successivamente abbia collaborato anche ad alcune storie di Tex e Zagor. Per quest'ultimo ha disegnato "una sola storia di un certo rilievo di due albi ‘La diabolica invenzione' (ZG nn 339-340, ottobre 1993), più una breve storia di 40 tavole pubblicata su uno Zagor+ qualche anno fa" come ricorda la rivista Zagorianità.