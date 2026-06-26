Testo e significato di “Antidroga”, Emma e Fabri Fibra cantano i limiti di un amore adulto
Anticipato solo pochi giorni fa al TIM Summer Hits in Piazza del Popolo a Roma, "Antidroga" è il nuovo singolo di Emma, in collaborazione con Fabri Fibra. Il brano è stato prodotto da Zef, mentre dal punto di vista autoriale vede anche la presenza di Alessandro La Cava. Si tratta di un ritorno alla collaborazione per i due artisti, dopo il ritornello di Emma Marrone in "In Italia 2024", la nuova versione del successo di Fabri Fibra contenuto in "Bugiardo", a 16 anni di distanza dall'originale. Il prossimo 2 luglio comincerà dall'Ippodromo delle Capannelle di Roma il tour estivo di Emma. Fabri Fibra, invece, lo scorso 19 giugno pubblicava la deluxe del suo ultimo album, "Mentre Los Angeles Brucia", con le collaborazioni in "Goya" dei Pinguini Tattici Nucleari e Frah Quintale in "Non dormo più". Qui il testo e il significato della canzone.
Il testo di Antidroga, la canzone di Emma e Fabri Fibra
Ma se nessuno non è come te
Che cosa piango a fare se per abitudine
Cerco negli occhi di altri un nuovo te
Ma sei un cattivo scendere di una vertigine
So bene che ti amo
Compreso quando ti odio
Compreso quando gridi
Compreso se non scrivi
Compreso quando fai l'offeso
E a volte un po' ci credo
In fondo tutto questo ci è bastato
Ancora, ancora, ancora
Ancora, perché
Perché i tuoi occhi mi stringono
Mi inseguono come se fossero l'antidroga
Passi da me, ma solo per un'ora
Ormai ci maledicono gli angeli
Lo so che prima di te un prima non c'è
Ma ora siamo più soli di una piazza vuota
Sento il suono delle tue sirene
Nel silenzio delle nostre cene
Dimmi un po' noi che ci facciamo ancora qua
Di male in bene, fa male
Che se ci leghiamo di catene
Lo sappiamo bene che succede
Prima di te un prima non c'è
Ma ora siamo più soli di una piazza vuota
Prova a volare, ma senza pilota
Potremmo stare sempre in alta quota
Mi lancio giù senza il paracadute
Meglio di questi che hanno mille scuse
Voce rotta, come una bottiglia
Versa ancora vodka, questa notte brilla (Brilla)
Se c'è una luna allora c'è anche il suo riflesso (Il suo riflesso)
E che fortuna se non c'è fila all'ingresso
Che ci fai tu qui sola? La consolle ci consola
Dai pensieri illegali, che manco a Barcellona
Fuggiamo dai locali, forse è la volta buona
Che se parte la musica lo facciamo ancora
Tu sei un trip, un viaggio nella notte che non termina
Sei come l'erba, intendo il maschio e la femmina
Faccio un tiro, chissà cosa si prova
Finisco prima che arrivi l'antidroga
Ancora, perché
Perché i tuoi occhi mi stringono
Mi inseguono come se fossero l'antidroga
Passi da me, ma solo per un'ora
Ormai ci maledicono gli angeli
Lo so che prima di te un prima non c'è
Ma ora siamo più soli di una piazza vuota
Sento il suono delle tue sirene
Nel silenzio delle nostre cene
Dimmi un po' noi che ci facciamo ancora qua
Di male in bene, fa male
Che se ci leghiamo di catene
Lo sappiamo bene che succede
Prima di te un prima non c'è
Ma ora siamo più soli di una piazza vuota
Mhm-mhm, prima di te un prima non c'è
Ma ora siamo più soli di una piazza vuota
Il significato di Antidroga, la canzone di Emma e Fabri Fibra
"Antidroga" non si adegua al registro musicale estivo, anzi utilizza una melodia scanzonata per raccontare alcuni aspetti legati al giudizio e alla pazienza all'interno di una coppia. Un concetto che esprime proprio Emma quando, da osservatrice esterna, non riesce più a non essere consapevole dei limiti del rapporto. Il racconto di un amore adulto, che la protagonista ha prima di tutto compreso, accettando i limiti del partner: "So bene che ti amo, compreso quando ti odio, compreso quando gridi, compreso se non scrivi, compreso quando fai l'offeso".
E tra le dinamiche più lucide e lesive del rapporto, la descrizione umana e controversa della curiosità del partner, che con i suoi occhi insegue "come se fossero l'antidroga", realizza il limite principale del rapporto: la crescita condivisa. Un filo di razionalità che si esprime nel silenzio delle cene o nella piazza vuota, metaforica, cantata da Emma. L'ostinata ricerca di leggerezza, rappresentata dagli eccessi come la vodka o il fumo, si raffigura nella citazione a Barcellona, nota per i suoi cannabis club, ma anche nel "sei come l'erba, intendo il maschio e la femmina".
La scelta di Fibra potrebbe descrivere come la mancanza di responsabilità del protagonista maschile lasci poi all'altra partner tutti i compiti o i necessari aggiustamenti per far funzionare una relazione. Ma la strofa può essere anche letta in riferimento alla coltivazione della cannabis, in cui solo le piante di genere femminile non impollinate producono poi le infiorescenze che contengono i principi attivi, come il THC. Una relazione che non sembra avere una soluzione, anche per il differente impegno/presenza dei due protagonisti, e che infine lascia entrambi "più soli di una piazza vuota". Nel video ufficiale, prodotto da Borotalco.tv, i due protagonisti sono ripresi in una zona aeroportuale, tra i charter, mentre durante la strofa di Fabri Fibra sono raccolti anche alcuni passaggi in una jeep aperta.