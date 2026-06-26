Testo e significato di “Antidroga”, Emma e Fabri Fibra cantano i limiti di un amore adulto

Il testo e il significato di Antidroga, il nuovo singolo di Emma in collaborazione con Fabri Fibra. Un racconto intimo su un amore adulto e i suoi limiti.

Emma e Fabri Fibra, 2026

Anticipato solo pochi giorni fa al TIM Summer Hits in Piazza del Popolo a Roma, "Antidroga" è il nuovo singolo di Emma, in collaborazione con Fabri Fibra. Il brano è stato prodotto da Zef, mentre dal punto di vista autoriale vede anche la presenza di Alessandro La Cava. Si tratta di un ritorno alla collaborazione per i due artisti, dopo il ritornello di Emma Marrone in "In Italia 2024", la nuova versione del successo di Fabri Fibra contenuto in "Bugiardo", a 16 anni di distanza dall'originale. Il prossimo 2 luglio comincerà dall'Ippodromo delle Capannelle di Roma il tour estivo di Emma. Fabri Fibra, invece, lo scorso 19 giugno pubblicava la deluxe del suo ultimo album, "Mentre Los Angeles Brucia", con le collaborazioni in "Goya" dei Pinguini Tattici Nucleari e Frah Quintale in "Non dormo più". Qui il testo e il significato della canzone.

Il testo di Antidroga, la canzone di Emma e Fabri Fibra

Ma se nessuno non è come te

Che cosa piango a fare se per abitudine

Cerco negli occhi di altri un nuovo te

Ma sei un cattivo scendere di una vertigine

So bene che ti amo

Compreso quando ti odio

Compreso quando gridi

Compreso se non scrivi

Compreso quando fai l'offeso

E a volte un po' ci credo

In fondo tutto questo ci è bastato

Ancora, ancora, ancora

Ancora, perché

Perché i tuoi occhi mi stringono

Mi inseguono come se fossero l'antidroga

Passi da me, ma solo per un'ora

Ormai ci maledicono gli angeli

Lo so che prima di te un prima non c'è

Ma ora siamo più soli di una piazza vuota

Sento il suono delle tue sirene

Nel silenzio delle nostre cene

Dimmi un po' noi che ci facciamo ancora qua

Di male in bene, fa male

Che se ci leghiamo di catene

Lo sappiamo bene che succede

Prima di te un prima non c'è

Ma ora siamo più soli di una piazza vuota

Prova a volare, ma senza pilota

Potremmo stare sempre in alta quota

Mi lancio giù senza il paracadute

Meglio di questi che hanno mille scuse

Voce rotta, come una bottiglia

Versa ancora vodka, questa notte brilla (Brilla)

Se c'è una luna allora c'è anche il suo riflesso (Il suo riflesso)

E che fortuna se non c'è fila all'ingresso

Che ci fai tu qui sola? La consolle ci consola

Dai pensieri illegali, che manco a Barcellona

Fuggiamo dai locali, forse è la volta buona

Che se parte la musica lo facciamo ancora

Tu sei un trip, un viaggio nella notte che non termina

Sei come l'erba, intendo il maschio e la femmina

Faccio un tiro, chissà cosa si prova

Finisco prima che arrivi l'antidroga

Ancora, perché

Perché i tuoi occhi mi stringono

Mi inseguono come se fossero l'antidroga

Passi da me, ma solo per un'ora

Ormai ci maledicono gli angeli

Lo so che prima di te un prima non c'è

Ma ora siamo più soli di una piazza vuota

Sento il suono delle tue sirene

Nel silenzio delle nostre cene

Dimmi un po' noi che ci facciamo ancora qua

Di male in bene, fa male

Che se ci leghiamo di catene

Lo sappiamo bene che succede

Prima di te un prima non c'è

Ma ora siamo più soli di una piazza vuota

Mhm-mhm, prima di te un prima non c'è

Ma ora siamo più soli di una piazza vuota

Il significato di Antidroga, la canzone di Emma e Fabri Fibra

"Antidroga" non si adegua al registro musicale estivo, anzi utilizza una melodia scanzonata per raccontare alcuni aspetti legati al giudizio e alla pazienza all'interno di una coppia. Un concetto che esprime proprio Emma quando, da osservatrice esterna, non riesce più a non essere consapevole dei limiti del rapporto. Il racconto di un amore adulto, che la protagonista ha prima di tutto compreso, accettando i limiti del partner: "So bene che ti amo, compreso quando ti odio, compreso quando gridi, compreso se non scrivi, compreso quando fai l'offeso".

E tra le dinamiche più lucide e lesive del rapporto, la descrizione umana e controversa della curiosità del partner, che con i suoi occhi insegue "come se fossero l'antidroga", realizza il limite principale del rapporto: la crescita condivisa. Un filo di razionalità che si esprime nel silenzio delle cene o nella piazza vuota, metaforica, cantata da Emma. L'ostinata ricerca di leggerezza, rappresentata dagli eccessi come la vodka o il fumo, si raffigura nella citazione a Barcellona, nota per i suoi cannabis club, ma anche nel "sei come l'erba, intendo il maschio e la femmina".

La scelta di Fibra potrebbe descrivere come la mancanza di responsabilità del protagonista maschile lasci poi all'altra partner tutti i compiti o i necessari aggiustamenti per far funzionare una relazione. Ma la strofa può essere anche letta in riferimento alla coltivazione della cannabis, in cui solo le piante di genere femminile non impollinate producono poi le infiorescenze che contengono i principi attivi, come il THC. Una relazione che non sembra avere una soluzione, anche per il differente impegno/presenza dei due protagonisti, e che infine lascia entrambi "più soli di una piazza vuota". Nel video ufficiale, prodotto da Borotalco.tv, i due protagonisti sono ripresi in una zona aeroportuale, tra i charter, mentre durante la strofa di Fabri Fibra sono raccolti anche alcuni passaggi in una jeep aperta.