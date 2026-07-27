Testo, traduzione e significato di “Canzone d’amore”, Geolier in testa alle classifiche con una canzone di gennaio

“Canzone d’amore” di Geolier domina Spotify dopo gli stadi di Napoli. La ballata conquista il pubblico e conferma il successo dei brani più intimi del rapper. Ecco testo e significato della canzone.

Geolier in concerto – ph Paola Visone:SOPA Images:LightRocket via Getty Images

In mezzo a una serie di canzoni che lottano per il titolo di tormentone 2026, Geolier piazza "Canzone d'amore", brano contenuto nel suo ultimo album "Tutto è possibile". La hit del rapper napoletano ha registrato un incremento di stream e attenzione a seguito dei concerti che ha tenuto allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, portandosi in testa alla classifica di Spotify e risalendo anche quelle della FIMI dove oggi è quarta, superata dall'arrivo dirompente di "Dai Dai", l'inno dei mondiali 2026 di Shakira e Burna Boy.

L'effetto degli stadi e dei concerti è anche questo, dare un boost di stream alle canzoni e "Canzone d'amore" è fin dall'inizio uno dei brani più amati del rapper di Secondigliano. E c'è un filo rosso che unisce alcune canzoni di Geolier, ovvero le ballate. Le sue sono molto amate dal pubblico e sono tra quelle più ascoltate e cantate durante i concerti. Non è un caso che nella scaletta del Maradona, la canzone era a ridosso delle più amate, della fine del concerto, immediatamente prima del duo formato da "Campioni in Italia" e "P Secondigliano" che lo hanno visto "volare" tra il pubblico.

Il testo di Canzone d'amore

Yeah. Te siente rossa ‘a quando hê fernuto ‘e lacreme

Pecché te lasciaje sulo cu nu messaggio

E tu te sentiste comm e quando te cade ‘o munno ‘ncuollo

Però tu nun cia facive a lo mantené

Chesta vita è longa, ma ‘stu vestito è curto

‘O destino è scritto già tutt

Sta int' ‘a ‘stu surriso ca m'appiccia ‘o munno, saje

Te ne iste da casa pecché ormaje nisciuno cchiù a te te capeva

Se luvaje tutt"o trucco e senza avé cchiù dubbie cagnaste l'idea

Ma tutto sommato tu cu' n'ato nun riesce a sta'

Ie nun te verevo, te sentevo e te vulevo cca

Primm ca sapive a me i' sapevo a te, ce stevemo cercanno

Ma ancora nun m'è chiaro comme m'he truvato (yeah)

Pecché pe' te è sempe comme dice tu

Nun è pe' sempe e dura ‘o tiempo che vuò tu

Nun daje pecché nun vuò cchiù niente da nisciuno

Chesta nn'è na canzone d'ammorI' te vuleva fà ascí, tu sî bella accussí

Quando staje tutta ‘ncazzata

Chi t'ha criata accussí t'ha lasciata accussí

Allora i' nun t'aggi"a cagnà

I' m'aggio visto nu film addò chi se vò bbene

Se fa pure poco poco male

Tu nun rispunne a ll'iPhone, te faje sulo na foto

E po ‘a miette ‘ncopp'a tutte social (yeah)

Primma che vaje ô manicomio

Primma che tuorne n'ata vota ccà

Primma ‘e riporre fiducia

Fatte primma nu milione ‘e domande

T'accumpagnaje sotto â casa

E me salutaste primma ‘e saglí

Ma chella fu l'urdema vota

L'urdema sosta primma ‘e ce salutà

Ma tutto sommato tu cu' n'ato nun riesce a sta'

Ie nun te verevo, te sentevo e te vulevo cca

Primm ca sapive a me i' sapevo a te, ce stevemo cercanno

Ma ancora nun m'è chiaro comme m'he truvato

Pecché pe' te è sempe comme dice tu

Nun è pe' sempe e dura ‘o tiempo che vuò tu

Nun daje pecché nun vuò cchiù niente da nisciuno

Chesta nn'è na canzone d'ammor

Pecché pe' te è sempe comme dice tu

Nun è pe' sempe e dura ‘o tiempo che vuò tu

Nun daje pecché nun vuò cchiù niente da nisciuno

Chesta nn'è na canzone d'ammor

Traduzione di Canzone d'amore

Ti senti grossa da quando hai finito le lacrime

Perché ti lasciai solo con un messaggio

E tu ti sentisti come quando ti cade il mondo addosso

Però tu non ce la facevi a mantenerlo

Questa vita è lunga, ma questo vestito è corto

Il destino è già tutto scritto

Sta in questo sorriso che mi accende il mondo, sai

Te ne sei andata da casa perché ormai nessuno più ti capiva

Si tolse tutto il trucco e senza avere più dubbi cambiasti idea

Ma tutto sommato tu con un altro non riesci a stare

Io non ti vedevo, ti sentivo e ti volevo qua

Prima che conoscessi me io conoscevo te, ci stavamo cercando

Ma ancora non mi è chiaro come mi hai trovato (yeah)

Perché per te è sempre come dici tu

Non è per sempre e dura il tempo che vuoi tu

Non dai perché non vuoi più niente da nessuno

Questa non è una canzone d'amore

Io ti volevo far uscire, tu sei bella così

Quando stai tutta incazzata

Chi ti ha creata così ti ha lasciata così

Allora io non ti devo cambiare

Io mi sono visto un film dove chi si vuole bene

Si fa anche un poco male

Tu non rispondi all'iPhone, ti fai solo una foto

E poi la metti su tutti i social (yeah)

Prima che vai al manicomio

Prima che torni un'altra volta qua

Prima di riporre fiducia

Fatti prima un milione di domande

Ti accompagnai sotto casa

E mi salutasti prima di salire

Ma quella fu l'ultima volta

L'ultima sosta prima di salutarci

Ma tutto sommato tu con un altro non riesci a stare

Io non ti vedevo, ti sentivo e ti volevo qua

Prima che conoscessi me io conoscevo te, ci stavamo cercando

Ma ancora non mi è chiaro come mi hai trovato

Perché per te è sempre come dici tu

Non è per sempre e dura il tempo che vuoi tu

Non dai perché non vuoi più niente da nessuno

Questa non è una canzone d'amore

Perché per te è sempre come dici tu

Non è per sempre e dura il tempo che vuoi tu

Non dai perché non vuoi più niente da nessuno

Questa non è una canzone d'amore.

Il significato della canzone di Geolier

Sebbene i numeri non restituiscano la bellezza di una canzone, all'interno di un catalogo come quello di Geolier danno l'idea dell'amore che il suo pubblico ha per determinati brani. Non è un caso che il pezzo più streammato del cantante è "L'ultima poesia" con Ultimo. In "Canzone d'amore" il rapper racconta un rapporto d'amore, una storia di due persone che, pur provando un forte sentimento reciproco, non riescono a stare insieme. Il brano si apre raccontando la fine brusca di questa relazione, avvenuta solo con un messaggio. Successivamente emerge perché i due continuino a cercarsi e si volessero, ma la chiave del brano è proprio in quel "questa non è una canzone d'amore", in contrapposizione al titolo. Nel brano si parla anche di come è impossibile voler cambiare una persona e ovviamente è figlia del suo tempo ("Tu non rispondi all'iPhone, ti fai solo una foto E poi la metti su tutti i social").

Il successo di "Canzone d'amore" conferma anche un fenomeno sempre più evidente: oggi un tour negli stadi non si limita a celebrare un artista, ma può riscrivere le classifiche, riportando al centro dell'attenzione brani usciti mesi prima e trasformandoli in autentici tormentoni.