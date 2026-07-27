Testo, traduzione e significato di “Canzone d’amore”, Geolier in testa alle classifiche con una canzone di gennaio
In mezzo a una serie di canzoni che lottano per il titolo di tormentone 2026, Geolier piazza "Canzone d'amore", brano contenuto nel suo ultimo album "Tutto è possibile". La hit del rapper napoletano ha registrato un incremento di stream e attenzione a seguito dei concerti che ha tenuto allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, portandosi in testa alla classifica di Spotify e risalendo anche quelle della FIMI dove oggi è quarta, superata dall'arrivo dirompente di "Dai Dai", l'inno dei mondiali 2026 di Shakira e Burna Boy.
L'effetto degli stadi e dei concerti è anche questo, dare un boost di stream alle canzoni e "Canzone d'amore" è fin dall'inizio uno dei brani più amati del rapper di Secondigliano. E c'è un filo rosso che unisce alcune canzoni di Geolier, ovvero le ballate. Le sue sono molto amate dal pubblico e sono tra quelle più ascoltate e cantate durante i concerti. Non è un caso che nella scaletta del Maradona, la canzone era a ridosso delle più amate, della fine del concerto, immediatamente prima del duo formato da "Campioni in Italia" e "P Secondigliano" che lo hanno visto "volare" tra il pubblico.
Il testo di Canzone d'amore
Yeah. Te siente rossa ‘a quando hê fernuto ‘e lacreme
Pecché te lasciaje sulo cu nu messaggio
E tu te sentiste comm e quando te cade ‘o munno ‘ncuollo
Però tu nun cia facive a lo mantené
Chesta vita è longa, ma ‘stu vestito è curto
‘O destino è scritto già tutt
Sta int' ‘a ‘stu surriso ca m'appiccia ‘o munno, saje
Te ne iste da casa pecché ormaje nisciuno cchiù a te te capeva
Se luvaje tutt"o trucco e senza avé cchiù dubbie cagnaste l'idea
Ma tutto sommato tu cu' n'ato nun riesce a sta'
Ie nun te verevo, te sentevo e te vulevo cca
Primm ca sapive a me i' sapevo a te, ce stevemo cercanno
Ma ancora nun m'è chiaro comme m'he truvato (yeah)
Pecché pe' te è sempe comme dice tu
Nun è pe' sempe e dura ‘o tiempo che vuò tu
Nun daje pecché nun vuò cchiù niente da nisciuno
Chesta nn'è na canzone d'ammorI' te vuleva fà ascí, tu sî bella accussí
Quando staje tutta ‘ncazzata
Chi t'ha criata accussí t'ha lasciata accussí
Allora i' nun t'aggi"a cagnà
I' m'aggio visto nu film addò chi se vò bbene
Se fa pure poco poco male
Tu nun rispunne a ll'iPhone, te faje sulo na foto
E po ‘a miette ‘ncopp'a tutte social (yeah)
Primma che vaje ô manicomio
Primma che tuorne n'ata vota ccà
Primma ‘e riporre fiducia
Fatte primma nu milione ‘e domande
T'accumpagnaje sotto â casa
E me salutaste primma ‘e saglí
Ma chella fu l'urdema vota
L'urdema sosta primma ‘e ce salutà
Ma tutto sommato tu cu' n'ato nun riesce a sta'
Ie nun te verevo, te sentevo e te vulevo cca
Primm ca sapive a me i' sapevo a te, ce stevemo cercanno
Ma ancora nun m'è chiaro comme m'he truvato
Pecché pe' te è sempe comme dice tu
Nun è pe' sempe e dura ‘o tiempo che vuò tu
Nun daje pecché nun vuò cchiù niente da nisciuno
Chesta nn'è na canzone d'ammor
Pecché pe' te è sempe comme dice tu
Nun è pe' sempe e dura ‘o tiempo che vuò tu
Nun daje pecché nun vuò cchiù niente da nisciuno
Chesta nn'è na canzone d'ammor
Traduzione di Canzone d'amore
Ti senti grossa da quando hai finito le lacrime
Perché ti lasciai solo con un messaggio
E tu ti sentisti come quando ti cade il mondo addosso
Però tu non ce la facevi a mantenerlo
Questa vita è lunga, ma questo vestito è corto
Il destino è già tutto scritto
Sta in questo sorriso che mi accende il mondo, sai
Te ne sei andata da casa perché ormai nessuno più ti capiva
Si tolse tutto il trucco e senza avere più dubbi cambiasti idea
Ma tutto sommato tu con un altro non riesci a stare
Io non ti vedevo, ti sentivo e ti volevo qua
Prima che conoscessi me io conoscevo te, ci stavamo cercando
Ma ancora non mi è chiaro come mi hai trovato (yeah)
Perché per te è sempre come dici tu
Non è per sempre e dura il tempo che vuoi tu
Non dai perché non vuoi più niente da nessuno
Questa non è una canzone d'amore
Io ti volevo far uscire, tu sei bella così
Quando stai tutta incazzata
Chi ti ha creata così ti ha lasciata così
Allora io non ti devo cambiare
Io mi sono visto un film dove chi si vuole bene
Si fa anche un poco male
Tu non rispondi all'iPhone, ti fai solo una foto
E poi la metti su tutti i social (yeah)
Prima che vai al manicomio
Prima che torni un'altra volta qua
Prima di riporre fiducia
Fatti prima un milione di domande
Ti accompagnai sotto casa
E mi salutasti prima di salire
Ma quella fu l'ultima volta
L'ultima sosta prima di salutarci
Ma tutto sommato tu con un altro non riesci a stare
Io non ti vedevo, ti sentivo e ti volevo qua
Prima che conoscessi me io conoscevo te, ci stavamo cercando
Ma ancora non mi è chiaro come mi hai trovato
Perché per te è sempre come dici tu
Non è per sempre e dura il tempo che vuoi tu
Non dai perché non vuoi più niente da nessuno
Questa non è una canzone d'amore
Perché per te è sempre come dici tu
Non è per sempre e dura il tempo che vuoi tu
Non dai perché non vuoi più niente da nessuno
Questa non è una canzone d'amore.
Il significato della canzone di Geolier
Sebbene i numeri non restituiscano la bellezza di una canzone, all'interno di un catalogo come quello di Geolier danno l'idea dell'amore che il suo pubblico ha per determinati brani. Non è un caso che il pezzo più streammato del cantante è "L'ultima poesia" con Ultimo. In "Canzone d'amore" il rapper racconta un rapporto d'amore, una storia di due persone che, pur provando un forte sentimento reciproco, non riescono a stare insieme. Il brano si apre raccontando la fine brusca di questa relazione, avvenuta solo con un messaggio. Successivamente emerge perché i due continuino a cercarsi e si volessero, ma la chiave del brano è proprio in quel "questa non è una canzone d'amore", in contrapposizione al titolo. Nel brano si parla anche di come è impossibile voler cambiare una persona e ovviamente è figlia del suo tempo ("Tu non rispondi all'iPhone, ti fai solo una foto E poi la metti su tutti i social").
Il successo di "Canzone d'amore" conferma anche un fenomeno sempre più evidente: oggi un tour negli stadi non si limita a celebrare un artista, ma può riscrivere le classifiche, riportando al centro dell'attenzione brani usciti mesi prima e trasformandoli in autentici tormentoni.