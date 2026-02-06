Gaffe di Rai 1 durante l’apertura delle Olimpiadi 2026: gli errori in telecronaca su stadio e Matilda De Angelis

Due gaffe avvenute a distanza ravvicinata di Paolo Petrecca, direttore Rai Sport e voce su Rai 1 della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 stanno facendo chiacchierare i telespettatori. Il telecronista ha confuso Matilda De Angelis con Mariah Carey, poi lo Stadio San Siro con l’Olimpico.

Paolo Petrecca è la voce Rai della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, in onda questa sera su Rai 1, ma la partenza con la diretta dallo Stadio San Siro di Milano non è stata delle migliori. Il direttore di Rai Sport ha salutato i telespettatori con un errore che non è passato inosservato. "Buonasera dallo Stadio Olimpico" ha dichiarato, prima di correggersi immediatamente.

Le gaffe, però, non sono finite. Un secondo episodio ha alimentato il chiacchiericcio tra i telespettatori. Nel commentare l'inizio delle esibizioni sul grande palco dello stadio vestito a festa per l'occasione, ha confuso l'attrice italiana Matilda De Angelis con Mariah Carey, ospite internazionale dell'apertura della cerimonia. "Le immagini ci portano con Mariah Carey" ha dichiarato in diretta su Rai 1 prima di restare in silenzio per qualche secondo. Ha ripreso a parlare correggendosi: "Con Matilda De Angelis che come direttrice d'orchestra, dirige una fantasia ispirata a grandi compositori italiani come Verdi, Puccini, Rossini". I due errori, avvenuti a distanza ravvicinata, hanno trovato subito eco sui social, in particolare su X, dove i telespettatori hanno fatto circolare spezzoni della diretta, facendo ironia sull'accaduto.

Paolo Petrecca, in realtà, è subentrato come telecronista Rai pochi giorni prima della diretta programmata per stasera. Lo scorso 4 febbraio è circolata la notizia secondo la quale aveva preso a sorpresa il posto di Auro Bulbarelli, voce storica del ciclismo Rai. Quest'ultimo, dopo la clamorosa gaffe sulla presenza di Sergio Mattarella alla cerimonia, sarebbe stato invitato a lasciare il microfono della cronaca della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Il direttore di Rai Sport, ora voce della festa in diretta su Rai 1, è accompagnato nella telecronaca da Fabio Genovesi e dalla campionessa olimpica Stefania Belmondo.