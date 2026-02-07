Rai riflette sul futuro di Petrecca dopo il disastro della cerimonia delle Olimpiadi 2026

La disastrosa telecronaca della cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026 potrebbe costare cara a Paolo Petrecca. Secondo quanto riferisce il giornalista Massimo Galanto, in viale Mazzini sarebbero in corso riflessioni sulla posizione del direttore di RaiSport, con possibili sviluppi a sorpresa nelle prossime ore.

Un fallimento annunciato che imbarazza la Rai

La serata del 6 febbraio 2026 resterà negli annali come uno dei momenti più imbarazzanti della storia recente della tv pubblica. La telecronaca della cerimonia olimpica affidata a Petrecca si è trasformata in un susseguirsi di gaffe, momenti di silenzio imbarazzante e commenti inadeguati che hanno scatenato un'ondata di critiche sui social e non solo.

Un disastro che molti consideravano prevedibile. Particolarmente contestata era stata la scelta di Petrecca di sostituirsi ad Auro Bulbarelli, il quale aveva commesso una gaffe su Mattarella, ma la sua sostituzione con un direttore privo dell'esperienza necessaria è apparsa sin da subito una decisione dettata più da logiche interne che da considerazioni professionali.

USIGRai: "Petrecca e vertici responsabili della figuraccia"

Non si è fatta attendere la reazione del sindacato dei giornalisti Rai. In un comunicato diramato sabato 7 febbraio, USIGRai ha bocciato senza appello la prestazione di Petrecca, definendola una "figuraccia" che ha danneggiato l'immagine dell'intera azienda.

Le parole del sindacato sono particolarmente dure: "Autoassegnarsi un incarico e poi rivelarsi completamente inadatti a portarlo a termine è solo l'ultima fallimentare iniziativa di un Direttore sfiduciato dalla sua precedente Testata e, nonostante questo, premiato dalla Rai in vista dell'importantissimo appuntamento olimpico affidandogli la guida di RaiSport, dove è stato sfiduciato altre due volte".

Una volta arrivato a RaiSport, il direttore è stato sfiduciato non una ma ben due volte dalla redazione, episodi che non hanno però impedito ai vertici aziendali di mantenerlo al suo posto, scelta che ora si rivela particolarmente problematica alla luce del fallimento olimpico.

Cosa succederà ora: riflessioni in corso

Secondo Massimo Galanto, in Rai sarebbero ora in corso riflessioni sulla posizione del direttore di RaiSport. Non si escludono "colpi di scena", formula che lascia aperte diverse ipotesi: da un possibile passo indietro dello stesso Petrecca a una decisione dei vertici di rimuoverlo dall'incarico, fino a soluzioni intermedie che potrebbero vedere una riduzione delle sue deleghe operative.