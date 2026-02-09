Clamorosa decisione dei giornalisti Rai Sport contro Petrecca dopo la cerimonia olimpica: “Peggior figura di sempre”

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi targata Rai è stata il caso dello scorso fine settimana. L'evento inaugurale è stato motivo di imbarazzi in casa Rai per la decisione del direttore Paolo Petrecca di prendere in carico la telecronaca dell'evento, che è stato accompagnato da critiche per i numerosi errori dello stesso Petrecca.

La decisione dei giornalisti Rai: ritirate le firme

A ribellarsi, in queste ore, anche la redazione di RaiSport, con il cdr che ha annunciato uno sciopero in piene Olimpiadi. Lo fa con un comunicato duro, in cui si specifica che non si tratta di un'azione politica, ma di una decisione che vuole tutelare il lavoro delle tante persone che ogni giorno raccontano il mondo dello sport. Nel comunicato si legge: "Da 3 giorni siamo tutti in imbarazzo, nessuno escluso e non per colpa nostra […] È tempo di far sentire la nostra voce perché siamo di fronte alla figura peggiore di sempre di Raisport all'interno di uno degli eventi più attesi di sempre, l'Olimpiade invernale di Milano-Cortina". Quindi la decisione di ritirare le firme: "Da oggi alle ore 17 e fino alla fine dei giochi ritiriamo la nostra firma da servizi, collegamenti e telecronache in attesa che l'azienda prenda finalmente coscienza del danno che il direttore di Raisport ha recato nell'ordine: ai telespettatori che pagano il canone, alla Rai come azienda e a tutta la redazione di RaiSport che sta lavorando come sempre con passione in questo grande evento".

"Non è una scelta politica"

Il comunicato del Cdr di Rai Sport sottolinea che: "Questa non è una questione politica, come qualcuno vorrebbe far credere, ma è una questione di rispetto e di dignità per il servizio pubblico. Da oggi alle 17 abbiamo chiesto la lettura di un comunicato sindacale in tutti i tg Olimpici e nelle trasmissioni mattina Olimpica e notti Olimpiche. Al termine dei Giochi attueremo il mandato di 3 giorni di sciopero che la redazione ha votato dopo la doppia bocciatura del piano editoriale del direttore".

L'Ad Rai incontrerà Petrecca

Si tratta di una decisione pesantissima da parte della squadra che per le prossime due settimane lavorerà al racconto del principale evento sportivo al mondo, per la prima volta in Italia dopo 20 anni. Proprio per questo è facile capire il peso di una scelta presa contro una figura, quella del direttore Paolo Petrecca, mai accettata davvero dalla redazione, vista anche la doppia sfiducia all'inizio del mandato. Intanto in queste ore si parla di un incontro tra Petrecca e l'ad per una decisione sulla cerimonia di chiusura dopo quanto successo lo scorso 6 febbraio.