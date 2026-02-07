Programmi tv
USIGRai boccia la telecronaca di Petrecca: “Che figuraccia, completamente inadatto. Sua iniziativa fallimentare”

Dopo le critiche piovute sui social per il modo in cui è stata gestita la telecronaca della cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici di Milano – Cortina 2026, arriva anche il comunicato di USIGRai. Paolo Petrecca? “Figuraccia” e “iniziativa fallimentare”.
A cura di Daniela Seclì
USIGRai boccia la telecronaca di Petrecca. In un comunicato diramato sabato 7 febbraio, USIGRai (Unione Sindacale Giornalisti Rai) ha rimarcato il malcontento manifestato dagli spettatori nel corso della diretta della cerimonia: "Petrecca e vertici aziendali responsabili della figuraccia Rai alla cerimonia di apertura dei Giochi". Poi le parole su Petrecca, che si sarebbe autoassegnato un incarico per il quale poi si è rivelato inadatto:

Autoassegnarsi un incarico e poi rivelarsi completamente inadatti a portarlo a termine è solo l'ultima fallimentare iniziativa di un Direttore sfiduciato dalla sua precedente Testata e, nonostante questo, premiato dalla Rai in vista dell'importantissimo appuntamento olimpico affidandogli la guida di RaiSport – dove è stato sfiduciato altre due volte.

Nel comunicato, poi, si esprime la convinzione di una "bruciante sconfitta" per l'immagine della Rai e di chi ci lavora. Quindi USIGRai torna a chiamare in causa i vertici Rai: "I vertici aziendali, che da tempo continuano a difenderlo nonostante le ripetute mobilitazioni delle redazioni, sono consapevoli dei danni causati alla reputazione della Rai da questa iniziativa?".

Il film horror di Paolo Petrecca telecronista della cerimonia olimpica, la Rai ha già perso questi giochi

La telecronaca della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Milano – Cortina non è stata particolarmente apprezzata, sia per le gaffe che hanno dimostrato una certa impreparazione da parte di Petrecca, ma anche per il modo in cui sono state penalizzate alcune performance. È il caso di Ghali che non è mai stato inquadrato in primo piano mentre si esibiva con la poesia di Rodari "Promemoria".

Programmi TV
Programmi tv
