USIGRai boccia la telecronaca di Petrecca: “Che figuraccia, completamente inadatto. Sua iniziativa fallimentare”
Dopo le critiche piovute sui social per il modo in cui è stata gestita la telecronaca della cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici di Milano – Cortina 2026, arriva anche il comunicato di USIGRai che parla di "figuraccia" e di "iniziativa fallimentare".
USIGRai boccia la telecronaca di Petrecca. In un comunicato diramato sabato 7 febbraio, USIGRai (Unione Sindacale Giornalisti Rai) ha rimarcato il malcontento manifestato dagli spettatori nel corso della diretta della cerimonia: "Petrecca e vertici aziendali responsabili della figuraccia Rai alla cerimonia di apertura dei Giochi". Poi le parole su Petrecca, che si sarebbe autoassegnato un incarico per il quale poi si è rivelato inadatto:
Autoassegnarsi un incarico e poi rivelarsi completamente inadatti a portarlo a termine è solo l'ultima fallimentare iniziativa di un Direttore sfiduciato dalla sua precedente Testata e, nonostante questo, premiato dalla Rai in vista dell'importantissimo appuntamento olimpico affidandogli la guida di RaiSport – dove è stato sfiduciato altre due volte.
Nel comunicato, poi, si esprime la convinzione di una "bruciante sconfitta" per l'immagine della Rai e di chi ci lavora. Quindi USIGRai torna a chiamare in causa i vertici Rai: "I vertici aziendali, che da tempo continuano a difenderlo nonostante le ripetute mobilitazioni delle redazioni, sono consapevoli dei danni causati alla reputazione della Rai da questa iniziativa?".
La telecronaca della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Milano – Cortina non è stata particolarmente apprezzata, sia per le gaffe che hanno dimostrato una certa impreparazione da parte di Petrecca, ma anche per il modo in cui sono state penalizzate alcune performance. È il caso di Ghali che non è mai stato inquadrato in primo piano mentre si esibiva con la poesia di Rodari "Promemoria".