Bulbarelli, vice di RaiSport, rovina la sorpresa di Mattarella per le Olimpiadi: smentito in diretta da Malagò

Auro Bulbarelli anticipa una “sorpresa clamorosa” di Mattarella alla cerimonia di Milano Cortina 2026. Il Quirinale si sarebbe irritato e Malagò lo smentisce: “Dichiarazioni destituite di fondamento”.

Auro Bulbarelli, vicedirettore di Rai Sport e responsabile del progetto Milano Cortina 2026, ha bruciato quella che doveva essere una delle sorprese della cerimonia inaugurale dei Giochi Invernali: un momento speciale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L'annuncio clamoroso

Durante la presentazione del palinsesto Rai per le Olimpiadi, Bulbarelli non ha resistito alla tentazione. "Sappiamo già che durante la cerimonia d'apertura di Milano Cortina ci saranno nomi straordinari come Mariah Carey, Andrea Bocelli, Matilda De Angelis, Pierfrancesco Favino", ha esordito il giornalista, che sarà telecronista dell'evento del 6 febbraio a San Siro. Poi ha alzato il velo: "Posso anticipare che ci sarà anche una sorpresa clamorosa dal nostro Capo dello Stato Sergio Mattarella paragonabile a quello che fece la regina Elisabetta con James Bond in apertura delle Olimpiadi di Londra 2012".

Il riferimento è a uno dei momenti più iconici della storia olimpica: quando la regina Elisabetta (una controfigura) simulò un lancio con il paracadute da un elicottero fino allo stadio, accompagnata da Daniel Craig nei panni di 007. Immagini che fecero il giro del mondo.

La smentita immediata di Malagò

Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina, ha demolito le parole di Bulbarelli con una nota secca: "Le dichiarazioni sensazionalistiche rilasciate oggi dal giornalista Rai Auro Bulbarelli in merito alla partecipazione del Presidente della Repubblica alla cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 sono destituite di ogni fondamento".

Malagò ha precisato che Mattarella "sarà accolto venerdì 6 febbraio allo stadio San Siro dalla Presidente del Comitato Olimpico internazionale Kirsty Coventry e seguirà un protocollo già definito da tempo col Quirinale". Poi l'affondo finale: "Qualsiasi altra considerazione – con paragoni di cerimonie avvenute del passato – è frutto di fantasia".

L'irritazione del Quirinale e la retromarcia Rai

Secondo quanto si apprende dalle agenzie, dal Colle filtra una "forte irritazione" per l'anticipazione non concordata. L'amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi, secondo quanto riporta Repubblica, avrebbe immediatamente contattato Bulbarelli e il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca. Anche Rossi, a quanto pare, era all'oscuro della presunta sorpresa. E adesso partono i possibili scenari: Mattarella farà davvero qualcosa durante la cerimonia? Bulbarelli resterà al suo posto dopo questa gaffe?