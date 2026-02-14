La Rai chiama Bulbarelli per la telecronaca di chiusura delle Olimpiadi, la decisione dopo il disastro Petrecca

La Rai ha preso la sua decisione: dopo la disastrosa telecronaca di Paolo Petrecca, la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali sarà seguita da Auro Bulbarelli, vice direttore della testata sportiva del Servizio Pubblico. A lui, di fatto, era stata affidata anche l'apertura dei Giochi Olimpici, prima che il direttore di Rai Sport prendesse il sopravvento.

La scelta della Rai dopo il caso Petrecca

Ad affiancare il giornalista ci sarà la soprano Cecilia Gasdia, Sovrintendente dell'Arena di Verona, da dove si svolgerà la Cerimonia di chiusura di domenica 22 febbraio. La Rai ha preso la sua decisione, dopo quanto è accaduto nella serata di apertura dei Giochi Olimpici, durante la quale il direttore Petrecca ha messo in ridicolo l'intera redazione di Rai Sport.

La scelta dell'azienda risponde chiaramente al clima di tensione che si respira nelle varie redazioni, a seguito dello sciopero bianco indetto dall'Usigrai, a cui hanno preso parte numerosi giornalisti delle varie testate. La redazione di Rai Sport, inoltre, aveva anche minacciato uno sciopero di tre giorni, ma per evitare che ne risentisse anche il racconto delle Olimpiadi, è possibile che questo possa verificarsi una volta concluso il periodo di Milano-Cortina, sempre che intanto non si trovi una soluzione prima del previsto.

D'altro canto, proprio Auro Bulbarelli avrebbe dovuto seguire la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi, ma fu esonerato dall'incarico a seguito di una defaillance durante una conferenza stampa. Il giornalista, infatti, aveva reso noto un cameo che avrebbe avuto il Presidente Sergio Mattarella ai Giochi, quando in realtà sarebbe dovuto essere un elemento di sorpresa della cerimonia. Per questa ragione, quindi, fu proprio Petrecca a decidere che non fosse affidata più a lui la telecronaca.