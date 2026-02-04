Caos Rai Sport a due giorni dalle Olimpiadi, Bulbarelli escluso dopo gaffe su Mattarella: “Petrecca al suo posto”

La frase infelice di Bulbarelli sul Capo dello Stato avrebbe portato a un’esclusione del cronista dalla cerimonia di apertura di Milano-Cortina. Nelle ultime ore, come apprendiamo, si parla di un clamoroso risvolto, con il direttore Petrecca, sfiduciato due volte nelle scorse settimane, che sarebbe pronto a sostituire il collega.

Mancano ormai poche ore all'inizio dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 e a Rai Sport pare persistere il caos che regna ormai da mesi nella redazione giornalistica del servizio pubblico, che seguirà l'evento per tutta la sua durata. A due giorni mancano certezze sulle voci che racconteranno l'evento, non tanto per quel che riguarda le gare, ma la cerimonia di apertura, l'evento inaugurale della manifestazione.

È di pochi giorni fa la clamorosa gaffe di Auro Bulbarelli, voce storica del ciclismo Rai che è stato anche direttore di Rai Sport dal 2018 al 2021. Nel corso della conferenza stampa inaugurale dell'evento, Bulbarelli aveva ipotizzato pubblicamente la presenza di Sergio Mattarella alla cerimonia inaugurale "in stile regina Elisabetta", ricordando la partecipazione dell'allora sovrana ai contributi video per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra nel 2012. Un'esclamazione che si è trasformata in una gaffe gigantesca, smentito da Malagò e dallo stesso Quirinale con una nota.

Bulbarelli fa un passo indietro dopo la gaffe

Ebbene, dopo questo imbarazzo, Bulbarelli sarebbe destinato a lasciare il microfono della cronaca della cerimonia inaugurale. Come apprende Fanpage in queste ore, si tratterebbe di un sostanziale passo indietro, anche davanti alla reazione negativa di tutte le parti in causa dopo la sua uscita infelice, dal Quirinale stesso a Marco Balich, il designer che curerà la cerimonia di apertura.

E allora chi ci sarà al microfono per raccontare l'evento inaugurale dei giochi? Pronto all'eroica sostituzione sarebbe il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, pronto ad affiancare il già confermato Fabio Genovesi. Da quanto ci risulta, in queste ore si starebbe ragionando di una terza voce, il profilo di un'atleta italiana.

La doppia sfiducia a Petrecca dalla redazione di Rai Sport

Su Petrecca c'è già aria di polemiche in relazione al recente passato. Come noto, il direttore è reduce da un insediamento complesso nel ruolo di direttore, dopo una doppia sfiducia da parte della redazione stessa. Una situazione che ha prodotto un clima di caos che ha accompagnato Rai Sport a un evento di grande importanza come le Olimpiadi Invernali. Si aggiunge a questo il tema della complessità del racconto di una cerimonia di apertura, dove a parlare sono spesso le immagini e le parole non possono che fare da raccordo. Si vocifera di preoccupazioni tra i corridoi Rai non solo per l'inesperienza di Petrecca verso un ruolo come questo.