video suggerito

Terremoto a RaiSport, il direttore Petrecca sfiduciato per la quarta volta: i giornalisti minacciano sciopero Clima di tensione nella redazione di RaiSport, che ha ribadito la sfiducia nei confronti del direttore Paolo Petrecca. L’assemblea ha proclamato lo stato di agitazione. Ecco cosa sta accadendo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Terremoto a RaiSport. Il direttore Paolo Petrecca è stato sfiduciato per la quarta volta in poche settimane, a conferma del totale scetticismo della redazione nei suoi confronti. È notizia delle scorse ore che con 47 voti favorevoli e uno contrario, l’assemblea di RaiSport proclama lo stato di agitazione e affida al CdR un pacchetto di tre giorni di sciopero: “Ribadiamo la nostra sfiducia nell’operato del direttore Paolo Petrecca”.

Possibile sciopero per la prima di Serie A

Stando a quanto emerge in queste ore, la possibilità concreta è che lo sciopero potrebbe coincidere con la prima giornata di Serie A, prevista per il prossimo 23 agosto. Nell'occhio del ciclone della redazione ci sarebbero diverse scelte discutibili legate dell'ex direttore di RaiNews24. Tra queste, come aveva raccontato Repubblica alcune settimane fa, c'è il tentativo di aver provato ad affidare la conduzione di 90° Minuto e del programma sul calciomercato a un'ex tronista di Uomini e Donne e una meteorina di RaiNews. La redazione si sarebbe quindi vendicata votando contro i suoi progetti, sia a metà giugno che lo scorso maggio. Non è chiaro se l'aziend aintenda prendere provvedimenti specifici, o proseguire con Petrecca alla guida di RaiSport

Il caso della sfiducia a RaiNews24 per il titolo su Delmastro

Quella di Paolo Petrecca è certamente una figura divisiva in Rai. Il giornalista era finito già al centro delle polemiche per alcuni accadimenti durante la direzione a RaiNews24. Lo scorso marzo, ad esempio, la redazione del canale all news Rai lo aveva sfiduciato dopo mesi di dure polemiche sulla linea considerata troppo filo-Meloni. A determinare la sfiducia era stata la messa in onda di un titolo del Tg che lo scorso 20 febbraio annunciava l’assoluzione di Andrea Delmastro, il sottosegretario alla Giustizia che è stato invece condannato a 8 mesi per rivelazione di segreto d’ufficio, nell'ambito della vicenda che riguarda l’anarchico Alfredo Cospito.