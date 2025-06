video suggerito

Roberto Benigni torna su Rai 1 con un monologo dedicato a San Pietro: ecco quando Benigni torna su Rai 1 con un monologo su San Pietro a dicembre. Intanto continua ad infiammare la polemica per i tagli ai programmi di approfondimento e a Report. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Rai si prepara a vivere un autunno pazzo, a metà strada tra grandi conferme e drastici tagli. Secondo quanto rivelato da Silvia Fumarola per Repubblica, Roberto Benigni tornerà protagonista in prima serata su Rai 1 con un nuovo monologo dedicato a San Pietro, previsto per dicembre. Una scelta che conferma la fiducia dell'azienda nell'artista premio Oscar, dopo il successo de Il sogno trasmesso lo scorso marzo e incentrato sul Manifesto di Ventotene. La trattativa per il nuovo spettacolo di Benigni è ancora in corso e non si esclude che possa trasformarsi in due serate evento, rappresentando – stando a Repubblica – una delle poche novità che saranno annunciate durante la presentazione dei palinsesti in programma a Napoli il 27 giugno.

Le proteste per i tagli

Ma, come anticipato da Fanpage.it, l'aria che tira in Rai non è delle migliori. Dopo le anticipazioni sulla chiusura dei programmi di approfondimento, ma soprattutto i tagli a Report, c'è grandissimo movimento tra i consiglieri d'opposizione e la vigilanza. Alessandro di Majo e Roberto Natale, nel Cda, hanno espresso forte disappunto, sostenendo che questi provvedimenti rischiano "di indebolire gravemente l'offerta e l'immagine stessa dell'azienda". Preoccupazioni che sono condivise anche da Davide Di Pietro, consigliere eletto dai dipendenti e dai capigruppo della Vigilanza Stefano d'area centrosinistra, Stefano Graziano (Pd), Dario Carotenuto (M5S), Maria Elena Boschi (IV) e Peppe de Cristofaro (Avs).

I nomi saltati all'ultimo momento

Tra i nomi saltati all'ultimo momento dati per certi, non si concretizza l'arrivo del direttore del Tempo Tommaso Cerno in quella che doveva essere una striscia quotidiana su Rai3. Per lui, probabilmente, pesa la futura candidatura a direttore de Il Giornale. Tramontata anche l'ipotesi Barbara D'Urso, che in realtà era più di un'ipotesi. Il suo show in otto prime serate, sotto l'ala della Lega, sarebbe tramontato a causa del braccio di ferro tutto interno al centrodestra con Forza Italia e Fratelli d'Italia.