video suggerito

Palinsesti Rai, c’è un caso Report: taglio di 4 puntate a Ranucci nella prossima stagione Stando a quanto emerge, il programma d’inchieste di Rai avrebbe subito un taglio di quattro puntate per la prossima stagione e così Presadiretta, ridotto di due appuntamenti. Monta il malcontento nei confronti del direttore Corsini e il Cdr Approfondimento starebbe pensando di sfiduciarlo. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nei palinsesti Rai per la prossima stagione si nasconde un giallo, emerso nelle ultime ore, che riguarda Report. Il programma condotto da Sigfrido Ranucci, secondo a quanto apprende Fanpage, sarà sottoposto a consistenti tagli dalla prossima stagione, con quattro puntate in meno.

Tagli a Report per la prossima stagione

L'indiscrezione arriva nelle stesse ore in cui i piani per la prossima stagione vengono presentati al Cda, prima di arrivare alla presentazione dei palinsesti alla stampa della prossima settimana, precisamente il 27 giugno. Una decisione, quella di ridurre il numero di puntate di Report alla domenica sera, risultato di una riunione dei vertici aziendali, dall'Ad Giampaolo Rossi al direttore coordinamento di Stefano Coletta, passando per il direttore dell'offerta Palinsesti Imbriale e il responsabile del genere approfondimento Paolo Corsini.

Anche Presadiretta di Iacona ridotto di due puntate

Decisione che, se confermata, rischia di sollevare non poche polemiche intorno ai progetti della Rai per la prossima stagione. Dalla squadra di Report arrivano segnali di forte malumore, in considerazione di una gestione mutevole di uno dei titoli di maggior peso della Rai in questi ultimi anni. Nella scorsa stagione era stato proprio Ranucci, in un'intervista a Fanpage, a parlare di una richiesta dell'azienda di aumentare la durata delle puntate di mezz'ora circa con budget immutato. Oggi la decisione improvvisa di tagliare 4 puntate di un programma che garantisce ascolti molto alti, intorno al 9% di share, in una serata molto complessa e affollata come quella della domenica. I tagli, inoltre, non riguardano solo Report ma anche l'altro programma che si alterna con Ranucci alla domenica, ovvero Presadiretta, che nella prossima stagione sarebbe destinato a perdere due puntate.

Malumore nei confronti di Corsini, il Cdr pensa alla sfiducia

Decisioni che accrescono in qualche modo lo stato di malumore intorno alla gestione della programmazione da parte della direzione approfondimento, in capo a Corsini. La notizia dei possibili tagli a Report e Presadiretta va infatti ad aggiungersi alla decisione di chiudere diversi spazi di informazione, da Agorà Weekend a Rebus, Tango e Generazione Z. Malumore generale che starebbe montando pesantemente nelle ultime ore, al punto da far ipotizzare, come apprendiamo il Cdr del Genere approfondimento starebbe pensando di sfiduciare proprio Corsini.