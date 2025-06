Nuovi possibili tagli in Rai: “A rischio cancellazione i programmi di Marzullo, Strabioli, Luisella Costamagna”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

In attesa della presentazione dei nuovi Palinsesti Rai, che saranno resi noti nella sede di Napoli nella prima settimana di luglio, iniziano ad emergere indiscrezioni circa possibili tagli ad alcuni programmi della seconda e terza serata. Un cospicuo alleggerimento che contribuirebbe a rinverdire il parterre delle trasmissioni tv non solo di contenuti, ma anche di nuovi volti.

I programmi Rai di terza serata che rischiano la chiusura

Stando a quanto riportato da Davide Maggio, si tratterebbe di un taglio da circa 25 milioni di euro per i prossimi palinsesti, ad essere interessate non solo le fasce principali, ma quella secondarie e già per questo meno gettonate in termini di seguito. Sembrerebbe, infatti, che ad essere colpiti saranno le trasmissioni di Gigi Marzullo che conduce, praticamente ogni giorno della settimana, nella terza serata di Rai1 lo storico Sottovoce in onda dal lunedì al giovedì, seguito da Cinematografo nella terza serata del venerdì e da Applausi il sabato notte, per chiudere con la domenica e Milleunlibro. Su Rai2, invece, a venir meno sarebbe Generazione Z di Monica Setta, destinato al giovedì in terza serata, mentre anche Tango di Luisella Costamagna, sempre su Rai2 alla stessa ora ma del venerdì, starebbe per chiudere i battenti.

In bilico anche il daytime

Non è da meno anche il daytime con qualche programma che, quindi, sarebbe sul punto di essere escluso dai palinsesti. Primo fra tutti, potrebbe essere Il Caffè di Pino Strabioli nella domenica mattina di Rai1 e anche Rebus su Rai3 condotto da Giorgio Zanchini nella stessa giornata. In bilico, invece, Citofonare Rai2 con Paola Perego e Simona Ventura. Al momento si tratterebbe di ipotesi, poiché la conferma definitiva arriverà solo con la presentazione dei palinsesti e dal momento che i protagonisti non sono nomi nuovi della tv, magari, ci saranno ulteriori riflessioni da dover fare e l'alleggerimento previsto non sarà poi così radicale.