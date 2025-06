video suggerito

"Voleva un'ex tronista e una meteorina a condurre 90° Minuto", Petrecca sfiduciato ancora a RaiSport Il direttore di RaiSport Paolo Petrecca sarebbe stato sfiduciato per la seconda volta in poche settimane dalla redazione, scrive Repubblica. Contestate diverse sue proposte per i prossimi mesi, in particolare quella su 90° Minuto.

A cura di Andrea Parrella

Tre sfiduce in tre mesi. Il record appartiene al direttore di RaiSport Paolo Petrecca, arrivato alla seconda bocciatura del suo piano editoriale dopo che era già accaduto tre settimane fa. Lo scrive Repubblica, descrivendo l'attuale situazione di Petrecca, che è stato di fatto il primo direttore Rai dell'era meloniana, attualmente alla guida di RaiSport dopo il trasferimento avvenuto lo scorso marzo d RaiNews 24, dove l'84% dei giornalisti aveva votato una mozione di sfiducia nei suoi confronti a seguito di vari casi che avevano in qualche maniera contribuito al clima pessimo nei suoi confronti.

"Un'altra sfiducia per Petrecca"

Paolo Petrecca è stato quindi spostato alla guida della redazione sportiva e, stando a quanto scrive Repubblica, avrebbe raccolto la seconda sfiducia in pochi mesi in relazione ad alcune scelte editoriali per i prossimi mesi. Tra queste, c'è il tentativo di aver provato ad affidare la conduzione di 90° Minuto e del programma sul calciomercato a un'ex tronista di Uomini e Donne e una meteorina di RaiNews, come scrive proprio Repubblica. La redazione si sarebbe quindi vendicata votando contro i suoi progetti, esattamente come era accaduto lo scorso maggio. A questo punto non è chiaro cosa accadrà, visto che i palinsesti per la prossima stagione verranno ratificati nei prossimi giorni con la calendarizzazione alla vigilia della presentazione a Napoli del 27 giugno.

Il caso della sfiducia a RaiNews24 per il titolo su Delmastro

Lo scorso marzo la redazione di Rai News 24 aveva sfiduciato il direttore Paolo Petrecca dopo mesi di dure polemiche sulla linea considerata troppo filo-Meloni. A determinare la sfiducia era stata la messa in onda di un titolo del Tg che lo scorso 20 febbraio annunciava l’assoluzione di Andrea Delmastro, il sottosegretario alla Giustizia che è stato invece condannato a 8 mesi per rivelazione di segreto d’ufficio, nell'ambito della vicenda che riguarda l’anarchico Alfredo Cospito.