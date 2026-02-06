Olimpiadi Invernali 2026 LIVE, oggi la Cerimonia d’apertura di Milano Cortina alle 20: le ultime tappe della torcia olimpica

La Cerimonia d'Apertura dei giochi olimpici invernali di Milano-Cortina inizia alle ore 20:00: si potrà seguire in diretta in chiaro su Rai 1 e gratis in streaming anche su RaiPlay. Telecronaca di Petrecca, Genovesi e Belmondo. Diretta anche su Eurosport, canale visibile in TV e streaming dagli abbonati di DAZN, Discovery+, HBO Max, TIMVision e Prime Video Channels.
L‘evento principale si terrà a Milano, allo Stadio San Siro. Ma la cerimonia si svolgerà anche a Cortina, e pure a Predazzo e Livigno. Ci sarà per la prima volta nella storia un doppio braciere olimpico: uno a Milano, presso l'Arco della Pace, l'altro a Cortina d'Ampezzo, in Piazza Dibona. L'Italia ha quattro portabandiera: Arianna Fontana, Federica Brignone, Amos Mosaner e Federico Pellegrino.
Alla Cerimonia ci saranno grandi ospiti. Lo show vedrà protagonisti Mariah Carey e Andrea Bocelli, ma anche Pierfrancesco Favino, Ghali, Matilda De Angelis e Sabrina Impacciatore. Sugli spalti anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il tema della cerimonia sarà l'armonia.
Curling, l'Italia batte la Svizzera nel doppio misto. Ora l'Estonia
L'Italia del curling ottiene una bella vittoria nel doppio misto con Constantini e Mosaner: 12-4 il risultato sulla Svizzera che avvicina gli azzurri alla zona playoff. Prossima sfida: alle 14.35 contro l'Estonia. Di seguito i risultati finali del doppio misto:
- Italia-Svizzera 12-4 – partita terminata
- Svezia-Gran Bretagna 4-7
- Stati Uniti-Canada 7-5
Guignard-Fabbri quinti nel team event pattinaggio
Si è conclusa la rhythm dance del team event di pattinaggio di figura. La coppia italiana Guignard-Fabbri si è piazzata in quinta posizione con un quoziente di 83.54 e ottiene 6 punti nella classifica che deciderà la graduatoria finale.
Le ultime tappe della fiamma olimpica a Milano
Da via Pirelli (zona università Bicocca) la partenza poi i tedofori che portano la fiamma olimpica attraverseranno tutte le zone del centro di Milano passando anche davanti al Teatro alla Scala, il palazzo della Regione Lombardia e concludere il cammino in piazza XXIV Maggio, ai bordi della Darsena, il vecchio porto di Milano riqualificato per Expo.
Il post polemico di Ghali a poche ore dall'inaugurazione dei giochi olimpici
Fa discutere il post polemico di Ghali pubblicato a poche ore dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina. La presenza del cantante sul palco dell'evento inaugurale aveva spinto il ministro dello Sport, Abodi, a precisare che l'artista "non esprimerà il suo pensiero". Il riferimento è alle posizioni espresse su Gaza. "So che un mio pensiero non può essere espresso. So anche che un mio silenzio fa rumore. So che è tutto un gran teatro", è una delle frasi amare di Ghali.
Il programma della Cerimonia d'apertura e gli ospiti attesi
Il programma della cerimonia di inaugurazione è stato ufficializzato da tempo, ma qualche sorpresa ci sarà. Dopo il saluto delle istituzioni sportive, alla presenza anche del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, inizierà la cerimonia d'apertura che non si svolgerà solo a San Siro, dove si esibiranno artisti del calibro di Mariah Carey e Andrea Bocelli, ma anche Laura Pausini e Ghali. Presenti anche gli attori Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis e Sabrina Impacciatore. Ci sarà anche un omaggio a Raffaella Carrà.
Dove vedere la Cerimonia d'apertura di Milano Cortina in diretta tv e streaming
La Cerimonia d'Apertura delle Olimpiadi invernali 2026 si potrà seguire in diretta TV in chiaro, sarà Rai 1 a trasmettere l'evento in mondovisione. La telecronaca della cerimonia sarà affidata al direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, allo scrittore Fabio Genovesi e alla campionessa olimpica Stefania Belmondo. Atleti di 92 nazioni sfileranno a partire dalle ore 20. La Cerimonia dovrebbe durare circa tre ore ed oltre a momenti istituzionali prevederà anche un grande show, con artisti di rilievo come Mariah Carey e Andrea Bocelli. Streaming in chiaro con RaiPlay, telecronaca di Petrecca e Genovesi. Tutte le Olimpiadi saranno trasmesse integralmente da Eurosport, che manderà in onda la Cerimonia dalle ore 20. Potranno seguirla con Eurosport gli abbonati di Discovery+, DAZN, HBO Max, TimVision e Prime Video Channels.
Ci siamo quasi. Mancano esattamente tre ore all'inizio della Cerimonia dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, uno degli eventi più attesi dagli sportivi, le Olimpiadi invernali che si terranno fino al 22 febbraio. Non solo allo Stadio San Siro si terrà la cerimonia, che è in programma pure a Cortina. I quattro portabandiera italiani si divideranno equamente. Si comincia alle ore 20. Sfileranno atleti di 92 nazioni differenti. L'evento durerà circa tre ore, con un grande show. Il tema centrale sarà l'armonia. Canteranno anche Mariah Carey e Andrea Bocelli. Diretta TV su Rai 1 e su Eurosport. Streaming gratis con RaiPlay e per abbonati con DAZN, Discovery+, HBO Max, Prime Video Channels e TIMVision.