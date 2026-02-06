Olimpiadi Invernali 2026 LIVE, oggi la Cerimonia d’apertura di Milano Cortina alle 20: le ultime tappe della torcia olimpica

La Cerimonia d'Apertura dei giochi olimpici invernali di Milano-Cortina inizia alle ore 20:00: si potrà seguire in diretta in chiaro su Rai 1 e gratis in streaming anche su RaiPlay. Telecronaca di Petrecca, Genovesi e Belmondo. Diretta anche su Eurosport, canale visibile in TV e streaming dagli abbonati di DAZN, Discovery+, HBO Max, TIMVision e Prime Video Channels.

L‘evento principale si terrà a Milano, allo Stadio San Siro. Ma la cerimonia si svolgerà anche a Cortina, e pure a Predazzo e Livigno. Ci sarà per la prima volta nella storia un doppio braciere olimpico: uno a Milano, presso l'Arco della Pace, l'altro a Cortina d'Ampezzo, in Piazza Dibona. L'Italia ha quattro portabandiera: Arianna Fontana, Federica Brignone, Amos Mosaner e Federico Pellegrino.

Alla Cerimonia ci saranno grandi ospiti. Lo show vedrà protagonisti Mariah Carey e Andrea Bocelli, ma anche Pierfrancesco Favino, Ghali, Matilda De Angelis e Sabrina Impacciatore. Sugli spalti anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il tema della cerimonia sarà l'armonia.