Jutta leerdam tra sport e lusso, la campionessa olimpica ha una collezione di borse griffate

Jutta Leerdam con una borsa Chanel Classique in pelliccia sintetica

Jutta Leerdam è stata una delle protagoniste assolute, e forse anche più discusse, di queste Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Leerdam è una delle migliori pattinatrici su ghiaccio di velocità al mondo e lo ha ben dimostrato vincendo l'oro nei 1000 metri e l'argento ne 500, ma è anche molto più di questo. Tra i suoi cappotti, il suo make up e le sue fasce per i capelli, Leerdam è anche un'icona di stile, e ha una passione in particolare: le borse griffate. In diversi scatti presenti sul suo Instagram la pattinatrice sfoggia con orgoglio le sue borse, mostrando una predilezione per quelle di Chanel. Sono quasi tutte vintage o comunque fuori produzione, quindi la maggior parte si trova solamente su siti di rivendita online come Ebay o Vestiaire Collective.

Quali sono le borse griffate di Jutta Leerdam

Tra quelle che compaiono sul suo Instagram, c'è una Chanel Boy, un modello iconico noto per il suo design audace e moderno, lanciato da Karl Lagerfeld nel 2011. La borsa prende il nome da Arthur "Boy" Capel, il grande amore di Gabrielle Chanel, ed è ispirata a una cartucciera; presenta, infatti, uno stile meno strutturale e più ribelle rispetto alle altre, si distingue per una patella rettangolare incorniciata, una chiusura grafica a doppia C e una tracolla a catena spessa. È disponibile solo sui siti di rivendita e il prezzo si aggira attorno ai 6000 euro.

Chanel Boy

Leerdam ha anche una Chanel arancione, una borsa tote Deauville NM piccola del 2016, che si trova solo sui siti di rivendita a partire da circa 2000 euro. Questa borsa è stata ispirata alla prima boutique di moda aperta da Gabrielle Chanel proprio a Deauville, in Normandia.

Jutta Leerdam con la Chanel tote Deauville del 2016

Jutta Leerdam è famosa anche per viaggiare tantissimo, tra il suo lavoro, il suo fidanzato Jake Paul e i viaggi di piacere, e posta sempre sui social foto dei suoi viaggi in aeroporto, rigorosamente griffati. Tra questi risalta un classico: una Louis Vuitton Keepall Bandoulière 50, una borsa da viaggio tra le più amate dalle icone di stile, indossata anche in più occasioni da Chiara Ferragni; il prezzo di questa borsa si aggira attorno ai 2200 euro.

Jutta Leerdam con una Louis Vuitton Keepall Bandoulière 50

Jutta ha sfoggiato anche un altro classico di Chanel: una borsa a tracolla Timeless classique in pelle marrone e pelliccia sintetica, venduta sui siti di rivendita a circa 8700 euro.

Infine, Jutta Leerdam in un selfie allo specchio mostra anche un classico di Dior: la Lady Dior, l'iconica borsa realizzata in pelle con l'inconfondibile motivo trapuntato Cannage, venduta a 5700 euro.