Jutta leerdam tra sport e lusso, la campionessa olimpica ha una collezione di borse griffate
Jutta Leerdam è stata una delle protagoniste assolute, e forse anche più discusse, di queste Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Leerdam è una delle migliori pattinatrici su ghiaccio di velocità al mondo e lo ha ben dimostrato vincendo l'oro nei 1000 metri e l'argento ne 500, ma è anche molto più di questo. Tra i suoi cappotti, il suo make up e le sue fasce per i capelli, Leerdam è anche un'icona di stile, e ha una passione in particolare: le borse griffate. In diversi scatti presenti sul suo Instagram la pattinatrice sfoggia con orgoglio le sue borse, mostrando una predilezione per quelle di Chanel. Sono quasi tutte vintage o comunque fuori produzione, quindi la maggior parte si trova solamente su siti di rivendita online come Ebay o Vestiaire Collective.
Quali sono le borse griffate di Jutta Leerdam
Tra quelle che compaiono sul suo Instagram, c'è una Chanel Boy, un modello iconico noto per il suo design audace e moderno, lanciato da Karl Lagerfeld nel 2011. La borsa prende il nome da Arthur "Boy" Capel, il grande amore di Gabrielle Chanel, ed è ispirata a una cartucciera; presenta, infatti, uno stile meno strutturale e più ribelle rispetto alle altre, si distingue per una patella rettangolare incorniciata, una chiusura grafica a doppia C e una tracolla a catena spessa. È disponibile solo sui siti di rivendita e il prezzo si aggira attorno ai 6000 euro.
Leerdam ha anche una Chanel arancione, una borsa tote Deauville NM piccola del 2016, che si trova solo sui siti di rivendita a partire da circa 2000 euro. Questa borsa è stata ispirata alla prima boutique di moda aperta da Gabrielle Chanel proprio a Deauville, in Normandia.
Jutta Leerdam è famosa anche per viaggiare tantissimo, tra il suo lavoro, il suo fidanzato Jake Paul e i viaggi di piacere, e posta sempre sui social foto dei suoi viaggi in aeroporto, rigorosamente griffati. Tra questi risalta un classico: una Louis Vuitton Keepall Bandoulière 50, una borsa da viaggio tra le più amate dalle icone di stile, indossata anche in più occasioni da Chiara Ferragni; il prezzo di questa borsa si aggira attorno ai 2200 euro.
Jutta ha sfoggiato anche un altro classico di Chanel: una borsa a tracolla Timeless classique in pelle marrone e pelliccia sintetica, venduta sui siti di rivendita a circa 8700 euro.
Infine, Jutta Leerdam in un selfie allo specchio mostra anche un classico di Dior: la Lady Dior, l'iconica borsa realizzata in pelle con l'inconfondibile motivo trapuntato Cannage, venduta a 5700 euro.