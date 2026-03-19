Gabbato chi ha vinto l’asta per la tuta olimpica di Jutta Leerdam: 195mila euro per un falso

A due settimane dall’asta che ha visto un anonimo offerente aggiudicarsi la tuta di Jutta Leerdam per 195mila euro, si è scoperto che non era quella effettivamente indossata dalla campionessa olandese alle Olimpiadi di Milano Cortina.

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L'anonimo offerente che a inizio marzo si è aggiudicato all'asta la tuta indossata da Jutta Leerdam alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, sborsando ben 195mila euro, è rimasto gabbato: dopo un paio di settimane è infatti emerso che l'indumento in questione non era quello indicato in sede d'asta, ovvero una tuta effettivamente usata dalla 27enne campionessa olandese durante le gare dei Giochi 2026, in cui ha vinto l'oro nei 1000 metri e l'argento nei 500 metri.

Battaglia di rilanci per la tuta di Jutta Leerdam ai Giochi 2026: aggiudicata per 195mila euro

L'asta per la tuta che era indicata come indossata da Jutta a Milano Cortina era partita relativamente tranquilla, con offerta iniziale di 9000 euro, comunque alta se si pensa che la tuta della compagna di squadra e oro sui 500 Femke Kok è stata aggiudicata per 4802 euro. Poi nell'ultima ora si è scatenata una battaglia di rilanci pazzesca tra due offerenti, fino all'ultimo rilancio di 195mila euro che è stato quello buono.

Ma era un falso: Jutta non ha mai indossato quella tuta alle Olimpiadi di Milano Cortina

Dopo che si è scoperto che non si tratta della tuta effettivamente indossata dalla Leerdam durante le sue esibizioni nelle ultime Olimpiadi, che era la premessa dell'asta era mendace, la dicitura è stata modificata da "tuta da gara indossata" a "tuta da pattinaggio di velocità olimpica", come riportato dalla società d'aste MatchWornShirt e dal Comitato olimpico olandese.

Com'è andata a finire: l'offerente se l'è tenuta alla stessa cifra

E tuttavia chi si era aggiudicato la tuta ha raggiunto un accordo non specificato con MatchWornShirt: non solo se la tiene, ma l'importo dell'offerta rimane invariato, ovvero 195mila euro. Dal canto suo, Jutta si terrà dunque la tuta che ha indossato ai Giochi di Milano Cortina. Tutte le altre tute da gara messe all'asta, vendute a prezzi molto inferiori, sono risultate essere state effettivamente indossate. Secondo il Comitato olimpico olandese, il fatto che invece quella della Leerdam fosse un falso è dovuto a un "malinteso" e non è "intenzionale".

"L'offerente che ha presentato l'offerta più alta, che desidera rimanere anonimo, è stato informato della modifica. Ha detto di voler tenere la tuta e di non avere problemi con il fatto che Jutta Leerdam conservi il suo indumento da gara. Poiché le parti coinvolte non vogliono che i bambini diventino vittime di un malinteso, si è deciso di comune accordo di mantenere l'importo dell'offerta", si legge in un comunicato stampa di MWS e del Comitato olimpico.

I bambini in questione sono quelli dell'IJsvereniging Pijnacker, la società giovanile di Jutta, cui andrà la maggior parte del ricavato dell'asta.