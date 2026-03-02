La tuta di Jutta Leerdam alle Olimpiadi venduta all’asta: 34 rilanci, la cifra supera ogni aspettativa

Jutta Leerdam continua a far parlare di sé dopo le fortunatissime Olimpiadi di Milano Cortina. La pattinatrice di velocità olandese vera e propria star degli ultimi Giochi, grazie alla medaglia d'oro e a quella di bronzo conquistate, ha accettato di mettere all'asta le divise indossate nelle sue gare. Il risultato è stato eccezionale e inaspettato, con offerte a ripetizione. Basti pensare che alla fine il cimelio è stato acquistato per la bellezza di più di 200mila euro.

Le divise di Jutta Leerdam all'asta dopo le Olimpiadi

L'atleta classe 1998 è diventata una vera e propria icona degli sport invernali e ora tutti la vogliono, non solo in ambito sportivo. Anche il suo abbigliamento tecnico è stato ambitissimo come confermato dall'asta organizzata dal Comitato Olimpico Olandese. L'ente di comune accordo con la piattaforma specializzata MatchWornShirt (MWS) ha battuto ben 19 completi, tra cui anche quello di Jutta. La divisa della Leerdam è quella che ha permesso di incassare più soldi.

A quanto è stata venduta la divisa di Jutta a Milano Cortina

Secondo la stampa oranje ci sono stati ben 34 rilanci in un'ora per l'oggetto che inizialmente aveva ricevuto una proposta di poco più di 9mila euro. Invece nel pomeriggio, a un'ora dalla chiusura ecco l'impennata. Due potenziali acquirenti si sono dati battaglia a suon di rialzi e il prezzo è schizzato fino a poco meno di 200mila euro. Si tratta del prezzo più alto mai raggiunto sulla piattaforma che è andata in tilt.

Un ulteriore motivo d'orgoglio per la medaglia d'oro olimpica, con l'identità dell'acquirente rimasta sconosciuta. Chi gioverà di questi soldi? Tutto sarà devoluto al club di pattinaggio di Pijnacker che Jutta Leerdam conosce bene. È lì infatti che la campionessa olandese ha mosso i primi passi, facendo intravedere tutto il suo talento e il suo potenziale.

La cifra incassata va ben oltre ogni più del club che aveva previsto di raccogliere un massimo di 15mila euro, dal Comitato Olimpico. Il quotidiano HLN precisa che una parte del ricavato sarà destinata alla ristrutturazione della sede del club, mentre il resto sarà messo a disposizione per cercare di aiutare lo sviluppo di nuovi talenti.