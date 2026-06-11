Milano HC, dopo i colori, la dirigenza e la sede, ecco lo staff tecnico: si riparte da Shedden e Lindfors

Il Milano Hockey Club ha definito anche il proprio staff tecnico: coach sarà l’ex Bolzano Doug Shedden e assistent l’ex rossoblù Sakari Lindfors. Ora manca solamente comporre il roster, iniziare il ritiro e le prime amichevoli. Appuntamento al 18 settembre per il debutto in ICEHL.

Il Milano HC è sempre più una realtà concreta che galoppa, anzi scivola sul ghiaccio ad una velocità folle. La neonata società di hockey prodotta dall'onda lunga delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, solo un paio di mesi fa era considerata pura utopia, un sogno quasi irrealizzabile per ridare a Milano una squadra di livello di hockey su ghiaccio a distanza di tempo. Invece, grazie all'impego e alle sinergie congiunte delle istituzioni cittadine, il Comitato Milano Cortina, l'investimento di House of Doge, azionista e sponsor, insieme all'l'imprenditore altoatesino Christof Leitner, presidente del club, tutto è diventato immediatamente realtà. Dopo la sede (al PalaIce di Rho) i colori e lo stemma (bianco, rosso, blu e oro) è arrivata anche la definizione dell'organigramma dal ds allo staff tecnico. Si ripartirà da due certezze, Doug Shedden e Sakari Lindfors.

La nascita ufficiale del Milano HC e l'iscrizione alla ICEHL

Il primo annuncio della nascita ufficiale del Milano Hockey Club è avvenuto lo scorso 1° giugno 2026 nel corso di una assemblea generale della Lega che ha approvato l'ammissione formale della squadra nella ICE Hockey League per la stagione 2026/2027, dove l'Italia si presenterà al torneo con tre squadre: Milano, Bolzano e Val Pusteria. Da allora, Marco Margiotta, CEO House of Doge e Christof Leitner, titolare della Intercom Dr. Leitner GmbH che ha contribuito ai Giochi invernali, non hanno perso tempo. Subito si sono aperte le porte alla definizione del logo ufficiale i colori rappresentativi che hanno voluto rendere tributo a tutte le componenti. Uno scudo coronato, dai toni che richiamano il mitico Saima, rosso e blu, cui sono stati aggiunti il bianco, a richiamo della bandiera di Milano, e l'oro.

Il Milano HC sceglie colori e stemma: il primo acquisto è Nick Saracino

La prima maglia ufficiale del Milano HC sarà rosso e blu mentre la seconda bianco e rossa e richiamerà non a caso un'altra società del milanese che è stata coinvolta nel progetto: l'HC Milano Devils che manterrà l'autonomia societaria ma è entrato di diritto nel rappresentare il settore giovanile del Milano, con il nome di Milano Hockey Club Prospects, dando una profondità ulteriore al progetto finale. Poi, la presentazione ufficiale arrivata il 5 giugno in cui è stato presentato anche il primo acquisto ufficiale, l'italo-americano Nick Saracino, attaccante della Nazionale azzurra ed ex Asiago, Bolzano e Val Pusteria.

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Lo staff tecnico del Milano HC: coach Doug Shedden e il suo vice Sakari Lindfors

Il Milano Hockey Club ha poi annunciato la nomina di Viktor Szélig quale Sport Director della società e infine lo staff tecnico composto da coach Doug Shedden e il suo vice Sakari Lindfors. Doug Shedden e Sakari Lindfors sono duew vecchie conoscenze nel mondo dell'hockey su ghiaccio in Italia e una garanzia di sicura qualità sin da subito per il Milano HC: Shedden da giocatore ha vestito anche i colori del Bolzano, dove poi è tornato come coach fino all'anno scorso. Lindfors è a tutti gli effetti un vero e proprio ex: era nel roster dell'H.C. Milano ai tempi di Alvise di Canossa nel lontano 1999-2000.

Milano HC, il cammino verso il ritorno: il 18 settembre il debutto ufficiale

In queste settimane si stanno concludendo tutti gli altri contratti dei nuovi giocatori stranieri e italiani che verranno annunciati gradualmente nei prossimi giorni. Ad agosto dovrebbe poi iniziare il ritiro sul ghiaccio per i primi test fisici e verranno organizzate partite amichevoli di preparazione, in contemporanea ai lavori alla Ice Fiera Arena, il palazzetto provvisorio a Rho Fiera, che ospiterà le partite interne della squadra ma non prima di ottobre. Infine una data ufficiale:

18 Settembre 2026, che segnerà il ritorno con il debutto nella ICE Hockey League 2026/2027 del neo nato Milano HC.