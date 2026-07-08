Misteriosa sanzione FIFA a due membri dello staff USA prima del Belgio: possibile legame con il caso Balogun

Due dirigenti della nazionale americana sono stati fermati alla vigilia degli ottavi contro il Belgio. La FIFA non ha chiarito le motivazioni, ma il provvedimento potrebbe essere legato al caso Balogun.

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Mistero intorno alla decisione della FIFA nei confronti della nazionale degli Stati Uniti. Due componenti dello staff tecnico americano sono stati sospesi alla vigilia della sfida degli ottavi di finale dei Mondiali 2026 contro il Belgio, ma non sono stati resi noti ufficialmente i motivi del provvedimento.

A finire sotto sanzione sono stati Sam Zapatka, team manager della selezione americana, e Frank Pannell, vicepresidente della sicurezza della federazione calcistica statunitense. Entrambi non hanno potuto accedere allo stadio per la gara contro la nazionale belga.

La FIFA non ha fornito dettagli sulla vicenda e anche la federazione USA non ha chiarito le ragioni della sospensione, limitandosi a precisare che la decisione non sarebbe collegata al tentativo di ridurre o rinviare la squalifica di Folarin Balogun, espulso nella precedente partita contro la Bosnia ed Erzegovina.

La FIFA punisce due membri dello staff USA: resta il mistero sulla sanzione

Secondo quanto riportato da ESPN, il provvedimento sarebbe legato a una violazione dei protocolli FIFA, in particolare per l’accesso a zone non consentite. Non ci sarebbero stati episodi di tensione o contatti fisici.

Altre ricostruzioni, invece, collegano la sanzione al ‘caso Balogun': l’attaccante era rientrato sul terreno di gioco dopo il successo degli Stati Uniti sulla Bosnia, nonostante il regolamento vieti ai giocatori espulsi di tornare in campo durante o al termine della gara.

A far discutere è la tempistica, visto che la sanzione è arrivata prima della partita persa per 4-1 con il Belgio, ma dopo la smentita da parte della delegazione USA rimane da capire se la sospensione di Zapatka e Pannell sia legata proprio a quell’episodio, alla gestione successiva del caso oppure ad altre violazioni dei protocolli FIFA. Secondo quanto appreso da Front Office Sports, i due sarebbero gli unici membri di uno staff nazionale ad aver ricevuto una sospensione durante il Mondiale 2026.

Zapatka lavora per la US Soccer da oltre un decennio e ha ricoperto diversi incarichi prima di diventare team manager della nazionale. Pannell, invece, vanta un passato nei Servizi Segreti e nella CIA, prima di intraprendere un percorso professionale nel settore della sicurezza privata.