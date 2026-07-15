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L’Europa contro Gianni Infantino: Al-Khelaïfi punta la FIFA, inizia la battaglia per il controllo del calcio

Cresce il fronte europeo contro Gianni Infantino in vista delle elezioni FIFA di novembre, con Nasser Al-Khelaïfi e Dariusz Mioduski tra i possibili sfidanti. A far esplodere le tensioni è stato il caso Balogun, che ha incrinato i rapporti tra UEFA e FIFA.