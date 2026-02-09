Jutta Leerdam vince le Olimpiadi, Jake Paul crolla in tribuna: l’amore scioglie il ghiaccio di Milano

Jutta Leerdam ha vinto la medaglia d’oro nei 1000 metri alle Olimpiadi di Milano Cortina ed è scoppiata a piangere in pista. Negli stessi istanti il suo fidanzato Jake Paul è crollato in lacrime in tribuna: “Non riesco a smettere di piangere. Ce l’hai fatta, amore mio”

Jutta Leerdam è prima di tutto una grande campionessa di pattinaggio di velocità e lo ha ricordato oggi a tutti quelli che l'avevano criticata alla vigilia di queste Olimpiadi di Milano Cortina per la sua sovraesposizione social e per la "vita da miliardaria" condotta assieme al suo fidanzato Jake Paul. Arrivata da favorita alla gara dei 1000 metri, schiacciata dalla pressione immane dei media olandesi (che addirittura avevano presentato una protesta ufficiale alla delegazione dei Paesi Bassi per il rifiuto della 27enne di rilasciare interviste, tranne una sola fatta alla TV di stato), Jutta ha vinto in maniera strepitosa la sua gara, con tanto di record olimpico, scoppiando poi a piangere sulla pista del Milano Speed Skating Stadium, mentre sugli spalti crollava in lacrime anche il suo Jake.

I due si sono poi scambiati a distanza un cuore disegnato con le mani, a testimonianza di un amore che va oltre le apparenze social. Jake e Jutta del resto si sono fatti la promessa di matrimonio lo scorso anno, la loro è una relazione vera e potente.

Jutta Leerdam oro olimpico a Milano Cortina nei 1000 metri

La Leerdam è volata sull'anello di ghiaccio milanese in 1:12.31, stabilendo il nuovo primato dei Giochi e battendo la sua compagna di squadra Femke Kok. Il podio è stato completato dalla giapponese Miho Takagi. Jutta ha così dato ragione a chi l'aveva selezionata per i 1000 metri, dopo aver mancato la qualificazione a causa di una caduta a dicembre. È il suo primo oro olimpico dopo l'argento di Pechino e tanti ori mondiali.

Jake Paul non ha perso tempo, e non solo nell'abbracciare e baciare la pattinatrice olandese dopo il trionfo. Il 29enne youtuber e pugile ha scritto su X un messaggio eloquente sul suo stato d'animo: "Juttttttttttaaaaaaaa. Non riesco a smettere di piangere. Ce l'hai fatta, amore mio. Oro olimpico. Dio è grande e lo sei anche tu". E poi ha pubblicato un video mentre la prende in braccio con la medaglia d'oro in bocca.

Anche prima della gara, Paul aveva inviato alla sua compagna un messaggio di sostegno: "Oggi è il tuo giorno, tesoro. Hai lavorato tutta la vita per questo. Ti amiamo e ti sosteniamo tutti tantissimo, vai a prenderle, campionessa".

La campionessa olandese al suo primo oro olimpico: "Sto tremando, è un sogno che si avvera"

Nell'intervista a caldo con NOS, la Leerdam è riuscita a malapena a trattenere le lacrime: "Sto tremando, questo è un sogno che si avvera. Mi sentivo piuttosto strana in pista, ma questo perché stavo andando più veloce che mai. Era una sensazione nuova. Pensavo solo a dare il massimo. Non volevo nemmeno pensare al dolore. Ho ancora ottant'anni per riprendermi da questo. Quando ho tagliato il traguardo, l'unica cosa che ho pensato è stata: ‘Verde, verde, verde' (il colore del display quando il proprio tempo è migliore, ndr). E ho visto verde! Non riesco ancora a crederci".