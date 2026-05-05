Il messaggio di Lindsey Vonn dal Met Gala: “Sono di nuovo in piedi. La paura è sopravvalutata”

La sciatrice americana, che tre mesi fa subì un grave incidente a Cortina, si è presentata al Met Gala. Lindsey Vonn ha pubblicato un video dall’albergo e poi ha sfilato sul tappeto rosso.

Lindsey Vonn ha vissuto un autentico calvario nei mesi scorsi. L'incidente terrificante a Cortina, la fine brusca del sogno olimpico, giorni e giorni in ospedale, quattro operazioni, il terrore di perdere una gamba. Si è fatta forza, non ha mollato, ha retto, non ha nascosto paure ed emozioni. Ha detto di aver tanta voglia di tornare a sciare, e chissà, ci fosse la possibilità per un altro grande ritorno non direbbe no. La prima apparizione pubblica importante l'americana dopo l'incidente l'ha fatta al Met Gala, appuntamento classico e tanto atteso. Tanti sorrisi, gioia pura, ma oltre all'abito elegante ha postato anche un video, molto bello, nel quale la si vede camminare pian piano, con un pizzico di fatica e a tratti con un bastone. E ha lanciato un duplice messaggio.

Le conseguenze dell'incidente a Cortina

Il ritorno non lo ha escluso l'americana, che recentemente ha parlato del suo futuro. Quello a breve termine è confortante. Considerato tutto quello che le è successo, che ha dovuto vivere è eccezionale il suo percorso. A fine febbraio annunciò che sarebbe dovuta rimanere a lungo in sedia a rotelle. Qualche giorno fa ha dichiarato di non aver più bisogno della sedia a rotelle dicendo di camminare con le stampelle o con un elegante bastone.

"Anche se sono caduta ora sono di nuovo in piedi"

Bastone che aveva con sé sul tappeto rosso del Met Gala. Un sorriso vero, reale, puro quello della campionessa americana che dopo aver rischiato e sofferto a causa di quell'incidente si è mostrata al fianco di due cavalieri che l'hanno sorretta, camminando, a piccoli passi, con un bastone. In una breve intervista ha detto poche ma chiarissime parole: "Anche se sono caduta, sono di nuovo in piedi, la paura è sopravvalutata".

Il video prima del Met Gala

Successivamente, mentre impazzavano le foto e i commenti sul meraviglioso vestito, lei stessa sui suoi canali social ha postato un video nel quale la si vede camminare nel corridoio di un albergo, con l'accappatoio. Sempre a piccoli passi. Un video carico di significati, pochissime parole a corredo: "Primi passi. Met Gala sto arrivando da te". Vonn è inquadrata mentre cammina lentamente con il bastone, per qualche secondo simula un balletto, poi lasca il bastone e cammina pian piano.

Vonn pensa al ritorno in pista, ma non adesso

Le parole di Lindsey Vonn sul suo ritorno in pista, fissando anche una data, e cioè per la stagione 2027-2028: "Non voglio saltare a conclusioni affrettate. Potrei ritirarmi, potrei non gareggiare mai più e andrebbe bene così, ma in questo momento non sono in una condizione emotiva tale da poter prendere una decisione. Sono ancora in modalità sopravvivenza. Non voglio prendere una decisione adesso perché penso che sarebbe affrettata e probabilmente troppo dettata dall'emotività, e non voglio commettere errori".