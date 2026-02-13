Lindsey Vonn mostra la sua sofferenza in un video e annuncia: “Mi opero per la quarta volta”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Non è passata nemmeno una settimana dal terribile incidente. E per la quarta volta Lindsey Vonn, in pochi giorni, finisce sotto i ferri. L'annuncio lo ha dato lei stessa in un video postato sul suo profilo Instagram. L'atleta americana nonostante sorrida, mostrando anche dei peluche, si mostra affaticata e sofferente per tutto quello che sta patendo in questi durissimi giorni.

Il video di Lindsey Vonn dall'ospedale: annuncia di doversi operare ancora

Di Lindsey Vonn se ne parla quotidianamente, ahi lei non per i motivi che desiderava. Il suo infortunio, terrificante, rappresenterà una delle grandi fotografie di queste Olimpiadi. Due giorni fa aveva pubblicato le prime foto dall'ospedale di Treviso, e a corredo aveva rilasciato una lunga dichiarazione, in gran parte di ringraziamento, ed aveva annunciato di aver subito il terzo intervento chirurgico nell'arco di quattro giorni.

Adesso Vonn fa sentire la sua voce in un video nella quale la si vede sofferente, stanca, provata. Sorride, ci prova e ci riesce, anche con dei peluche. Ma lo sguardo è triste, l'occhietto non lascia molte interpretazioni. Le parole pesano come macigni: deve operarsi di nuovo, finirà ancora sotto i ferri.

Un'altro intervento poi il ritorno a casa, con un'altra operazione in programma

Il messaggio a corredo del video è rasserenante: "Un piccolo aggiornamento da parte mia. Grazie mille a tutti per l'amore e il supporto, un passo alla volta. E sì, ho un livido sotto l'occhio. Ma è quasi sparito". In realtà il tema è un'altro intervento chirurgico, al quale farà seguito, forse, il ritorno a casa: "Sono stati giorni difficili qui in ospedale. Ho ancora molta strada da fare, ma mi sento meglio. Sabato dovrò effettuare un altro intervento chirurgico. Se tutto andrà bene potrei tornare a casa, dove sarà programmata un'altra operazione. Sono qui in ospedale dove ho ricevuto molte visite da familiari e amici. Sono grata di essere circondata da così tante brave persone. Forza Team USA, guardarvi mi ha tirato su di morale".