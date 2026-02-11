Lindsey Vonn pubblica la prima foto dopo la tremenda caduta: “Oggi ho avuto la terza operazione”

Lindsey Vonn è tornata a farsi sedere. La campionessa americana ha pubblicato un paio di suoi scatti su Instagram e a corredo soprattutto ha parlato delle sue condizioni fisiche, scrivendo di aver subito il terzo intervento chirurgico nell'arco di pochissimi giorni. Vonn domenica scorsa è caduta durante la discesa libera ed ha riportato serissimi danni al ginocchio e alla gamba sinistra, la sua carriera è praticamente finita.

Terza operazione per Lindsey Vonn

La grandissima campionessa americana ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, con il quale ha aggiornato sulle sue condizioni di salute. Un altro intervento, riuscito perfettamente. Dice di stare meglio ed ha ringraziato tutti quelli che sono stati al suo fianco in questi complicatissimi giorni.

"Sono grata per tutto l'amore che ho avuto"

In più ha fatto i complimenti agli atleti americani, che sono riusciti a vincere medaglie in questi giorni di gare di Milano Cortina 2026: "Oggi ho effettuato il mio terzo intervento chirurgico ed è andato bene. Successo oggi ha un significato completamente diverso rispetto a qualche giorno fa. Sto facendo progressi e, anche se è lento, so che starò bene. Sono grata a tutto l’incredibile staff medico, agli amici, alla famiglia che sono stati al mio fianco e alla meravigliosa effusione di amore e sostegno da parte di persone in tutto il mondo. Inoltre, enormi congratulazioni ai miei compagni di squadra e a tutti gli atleti del Team USA che sono là fuori ad ispirarmi e a darmi qualcosa per cui tifare".

La caduta nella discesa libera delle Olimpiadi di Cortina

La storia di Vonn è ormai nota. Campionessa straordinaria dopo essersi ritirata nel 2019 ha deciso di tornare a gareggiare nel 2024, con l'obiettivo di primeggiare ai Giochi di Milano Cortina. Ma pochi giorni prima delle Olimpiadi ha riportato un serio infortunio, nella gara di Crans Montana ha riportato la rottura del legamento del ginocchio. Ha voluto esserci lo stesso, dopo delle prove cronometrate di alto livello in avvio della discesa ha subito un infortunio serissimo. Urla strazianti, immagini forti. Con l'elicottero ha lasciato l'Olympia delle Tofane, da Cortina è stata trasferita a Treviso, dove è stata operata subito per stabilizzare la frattura alla gamba destra. Sia il padre che la sorella hanno parlato di lei, con molto garbo, dicendo che la carriera di Lindsey è finita.