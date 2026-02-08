Come sta Lindsey Vonn, le condizioni dopo la tremenda caduta a Cortina: “Sarà un processo lungo”

Lindsey Vonn è caduta malamente durante la prova di discesa libera alle Olimpiadi 2026. La sciatrice americana, che ha corso con un legamento lesionato, è in ospedale. Il suo recuperò sarà molto lungo.

Lindsey Vonn voleva chiudere in bellezza. Il suo è stato un grande ritorno, talmente grande da essere la grande favorita per l'oro nella discesa di Milano-Cortina 2026. L'americana, però, a pochi giorni dai Giochi ha subito un incidente a Crans Montana ed ha riportato la rottura del crociato. Ha deciso di correre lo stesso, voleva andare oltre l'ostacolo. Nelle prove era stata fantastica, la sua gara è durata purtroppo solo 13 secondi. Una caduta terribile, un urlo straziante. Il gelo è calato a Cortina, da dove in elicottero è stata trasportata in ospedale, poi è stata spostata a Treviso. Si parla solo della Vonn e delle sue condizioni. Notizie chiare ancora non ce ne sono, ma il problema è serio e per recuperare ci vorrà tantissimo tempo.

Il presidente della federazione internazionale: "Lindsey conosce il suo corpo"

Il momento in cui Lindsey Vonn ha volato si è fermato tutto a Cortina. Le sue urla hanno squarciato l'entusiasmo. Il replay non va subito, poco dopo invece sì e si capisce che il problema è stato serissimo. La gara dopo uno stop è ricominciata e si è chiusa con la vittoria di un'altra americana, Johnson, con Sofia Goggia terza.

Prima e soprattutto dopo la premiazione si è parlato soprattutto della pluri-campionessa americana. Johan Eliasch, il presidente della federazione internazionale di Sci e Snowboard, ha definito tragico l'incidente, dicendo di non puntare il dito contro l'americana che aveva getto il cuore oltre l'ostacolo: "Lindsey conosce il suo corpo e sa anche di cosa è capace. L'incidente è tragico, ma è una gara di sci e gli incidenti capitano". In un successivo bollettino la squadra americana fa sapere che Vonn sta bene ed è curata da medici statunitensi e italiani.

La federazione americana: "Lindsey starà bene"

Dopo essere stata imbragata e portata via con l'elicottero, issata su un verricello di 90 metri dal mezzo del Soccorso Alpino, Vonn è stata trasportata all'ospedale Codivilla di Cortina d'Ampezzo. Reuters sostiene che la campionessa americana poi è stata trasferita in un ospedale di Treviso. Anouk Patty, responsabile dello sport per la US Sky and Snowboard, a nome della squadra ha rilasciato questa dichiarazione: "Lindsey Vonn starà bene, ma sarà un processo lungo. Questo sport è brutale e la gente deve ricordare che questi atleti si lanciano giù da una montagna e vanno davvero, davvero veloci".

Lindsey Vonn mentre cade, purtroppo, sulla pista delle Tofane di Cortina.

Vonn avrebbe riportato una frattura alla gamba sinistra

Secondo quanto riporta il corrispondente dell'agenzia di stampa Reuters in Italia Lindsey Vonn sarebbe ricoverata in terapia intensiva a Treviso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Né intubata. Le sue condizioni sono monitorate minuto per minuto. Pare abbia subito una frattura alla gamba sinistra.

Le parole delle sorella di Vonn: "È stato spaventoso"

A Cortina con Lindsey Vonn c'era la sorella Karin Kildow che ha rilasciato una breve dichiarazione: "Lei osa sempre, è stato spaventoso vederla cadere, questa è l'ultima cosa che avremmo voluto accadesse, speriamo che ora stia bene. Tutto è successo velocemente. Spaventoso perché quando si vedono le barelle non è un bel segno. Ce l'ha messa tutto per cui è davvero dura, ma speriamo solo che stia bene".