Come sta Lindsey Vonn, le condizioni dopo la tremenda caduta a Cortina: “Sarà un processo lungo”
Lindsey Vonn voleva chiudere in bellezza. Il suo è stato un grande ritorno, talmente grande da essere la grande favorita per l'oro nella discesa di Milano-Cortina 2026. L'americana, però, a pochi giorni dai Giochi ha subito un incidente a Crans Montana ed ha riportato la rottura del crociato. Ha deciso di correre lo stesso, voleva andare oltre l'ostacolo. Nelle prove era stata fantastica, la sua gara è durata purtroppo solo 13 secondi. Una caduta terribile, un urlo straziante. Il gelo è calato a Cortina, da dove in elicottero è stata trasportata in ospedale, poi è stata spostata a Treviso. Si parla solo della Vonn e delle sue condizioni. Notizie chiare ancora non ce ne sono, ma il problema è serio e per recuperare ci vorrà tantissimo tempo.
Il presidente della federazione internazionale: "Lindsey conosce il suo corpo"
Il momento in cui Lindsey Vonn ha volato si è fermato tutto a Cortina. Le sue urla hanno squarciato l'entusiasmo. Il replay non va subito, poco dopo invece sì e si capisce che il problema è stato serissimo. La gara dopo uno stop è ricominciata e si è chiusa con la vittoria di un'altra americana, Johnson, con Sofia Goggia terza.
Prima e soprattutto dopo la premiazione si è parlato soprattutto della pluri-campionessa americana. Johan Eliasch, il presidente della federazione internazionale di Sci e Snowboard, ha definito tragico l'incidente, dicendo di non puntare il dito contro l'americana che aveva getto il cuore oltre l'ostacolo: "Lindsey conosce il suo corpo e sa anche di cosa è capace. L'incidente è tragico, ma è una gara di sci e gli incidenti capitano". In un successivo bollettino la squadra americana fa sapere che Vonn sta bene ed è curata da medici statunitensi e italiani.
La federazione americana: "Lindsey starà bene"
Dopo essere stata imbragata e portata via con l'elicottero, issata su un verricello di 90 metri dal mezzo del Soccorso Alpino, Vonn è stata trasportata all'ospedale Codivilla di Cortina d'Ampezzo. Reuters sostiene che la campionessa americana poi è stata trasferita in un ospedale di Treviso. Anouk Patty, responsabile dello sport per la US Sky and Snowboard, a nome della squadra ha rilasciato questa dichiarazione: "Lindsey Vonn starà bene, ma sarà un processo lungo. Questo sport è brutale e la gente deve ricordare che questi atleti si lanciano giù da una montagna e vanno davvero, davvero veloci".
Vonn avrebbe riportato una frattura alla gamba sinistra
Secondo quanto riporta il corrispondente dell'agenzia di stampa Reuters in Italia Lindsey Vonn sarebbe ricoverata in terapia intensiva a Treviso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Né intubata. Le sue condizioni sono monitorate minuto per minuto. Pare abbia subito una frattura alla gamba sinistra.
Le parole delle sorella di Vonn: "È stato spaventoso"
A Cortina con Lindsey Vonn c'era la sorella Karin Kildow che ha rilasciato una breve dichiarazione: "Lei osa sempre, è stato spaventoso vederla cadere, questa è l'ultima cosa che avremmo voluto accadesse, speriamo che ora stia bene. Tutto è successo velocemente. Spaventoso perché quando si vedono le barelle non è un bel segno. Ce l'ha messa tutto per cui è davvero dura, ma speriamo solo che stia bene".