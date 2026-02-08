Sofia Goggia bronzo a Cortina in un clima surreale: “L’attesa per la caduta della Vonn non ha aiutato”

Sofia Goggia è nella storia dello sci e dello sport mondiale dopo aver vinto la medaglia di bronzo in discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina, avendo già in bacheca un oro e un argento nella medesima disciplina: nessuno mai come lei.

Sofia Goggia ha conquistato la quarta medaglia dell'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina, uno splendido bronzo sulla pista delle Tofane. Al cancelletto col pettorale numero 15, la 33enne bergamasca ha dovuto attendere parecchio prima di poter scendere, a causa del drammatico infortunio di Lindsey Vonn, caduta rovinosamente col numero 13 e trasportata poi via in elicottero. Un'attesa che non le ha giovato, come ha confermato dopo la certificazione della medaglia di bronzo, a 59 centesimi dall'oro dell'americana Breezy Johnson, mentre l'argento è andato alla tedesca Emma Aicher.

"Il bronzo è l'ultimo colore che mi mancava – ha detto alle TV la Goggia, che completa la sua bacheca olimpica dopo l'oro e l'argento già portati a casa nel 2018 e 2022 – Sono un po' dispiaciuta, ho sbagliato sullo Schuss delle Tofane, sono arrivata al Duca d'Aosta che sentivo che non andavo avanti. Anche l'attesa per la caduta della Vonn non ha aiutato, non è stata di semplice gestione. Mi dispiace che sia stata portata via in elicottero. Non ho visto niente. Mi hanno detto che l'incidente non è stato poi così grave. Le faccio solo i miei migliori auguri".

Quanto accaduto alla campionessa americana nel silenzio attonito del pubblico ha peraltro reso un po' surreale il clima dopo l'arrivo di Sofia, poi via via l'atmosfera si è riscaldata per l'impresa della nostra fuoriclasse.

Sofia Goggia è da oggi nella storia dello sport non solo italiano, ma anche mondiale, per aver completato la collezione delle medaglie dei tre metalli in discesa libera alle Olimpiadi. Mai nessuno prima di lei, sia in campo maschile che femminile, ci era riuscita. Dopo l'oro di Pyeongchang 2018 e l'argento di Pechino 2022, ecco il bronzo di Milano Cortina 2026.

E allora anche la delusione può sfumare nella gioia e negli abbracci commossi con tutte le persone che le vogliono bene: "Vediamo le cose più da un punto di vista generale, sono tre Olimpiadi sempre a medaglia. È qualcosa di grande".

"Mi mancava l'ultimo colore alle Olimpiadi, dopo la caduta della Vonn sono rimasta focalizzata su quello che dovevo fare – ha raccontato la bergamasca – Avevo gli incubi della prima traversa, che oggi mi è riuscita bene, mentre ho sbagliato alle Tofane. Peccato".

Quanto alle altre azzurre in gara nella discesa femminile, Federica Brignone ha fatto il massimo viste le sue attuali condizioni dopo il prodigioso recupero post infortunio, piazzandosi decima. Laura Pirovano ha fatto meglio di lei, sesta, mentre Nicol Delago ha chiuso 11sima.