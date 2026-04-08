Lindsey Vonn a soli due mesi dal terribile incidente pensa al rientro: “Non ho mai detto addio”

A soli due mesi di distanza dal grave incidente alle Olimpiadi di Milano-Cortina, Lindsey Vonn sta già pensando a ritornare sugli sci e medita il rientro in pista. Una decisione che la 41enne ha da subito cullato, sottoponendosi a numerosi interventi chirurgici e ad un intensissimo programma riabilitativo, anche se i tempi saranno ancora lunghi: "Non ho mai detto addio allo sci, già in passato sono tornata. Sarebbe divertente fare un'altra discesa…"

Vonn ha già dimenticato l'incidente di Milano-Cortina: "Lontano dagli sci non riesco a vivere"

Dopo una disastrosa Olimpiade invernale a Milano Cortina del 2026 alla quale Lindsey Vonn si era presentata con un tutore per la rottura del legamento crociato anteriore e dove è caduta rovinosamente riportando una complessa frattura della tibia, la campionessa statunitense si è sottoposta a molteplici interventi chirurgici per salvarsi la gamba, mettendo seriamente a rischio la propria carriera sciistica. Eppure, a distanza di pochissimo tempo da quel terribile infortunio, non solo sta continuando un più che intenso programma di riabilitazione ma adesso sta progettando in modo concreto anche di rientrare in pista, pur non dandosi delle scadenze ancora premature. A confermarlo, è stata la stessa Vonn alla NBC, in una intervista in cui non ha nascosto la voglia di riproporsi: "Sono stata isolata e mi sono ritrovata al momento incapace di vivere veramente la mia vita al di fuori dello sci".

Vonn e il sogno irrealizzato: "Mi sento intrappolata e non ho ancora potuto fare una discesa d'addio"

Per Lindsey Vonn, dunque, non è arrivato il momento del ritiro: "Non ho mai detto addio" ha sottolineato la statunitense, "È come se fossi ancora un po' intrappolata da tutto questo, come se non avessi realizzato il mio sogno olimpico… Ho bisogno di vivere la mia vita e penso che il ritorno mi darà una prospettiva diversa. Per ora, comunque, non posso dire cosa mi riserva il futuro perché la mia mente non è ancora pronta. Ma sarebbe divertente fare un'altra discesa…". Un sogno solo qualche settimana fa ritenuto impossibile, con Vonn che ha rischiato anche l'amputazione della gamba gravemente infortunata. Ora, il pensiero si spinge già oltre, "con grande dispiacere della mia famiglia".

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Non sarebbe il primo grande ritorno sugli sci dopo un incidente per Lindsey Von. Già nel 2019 fu costretta ad un lungo stop, per poi ritornare in gara e tornare a vincere. "Posso andare avanti. Non si tratta di chiedermi se posso o no. L'ho già fatto, sapete? E mi sono già ritirata per sei anni. So cosa significa non essere più una sciatrice agonista, ma il problema è che lo sci agonistico è qualcosa che amo fare e non ho mai avuto l'opportunità di… non ho mai avuto la possibilità di fare una discesa finale. So che sarei felice unicamente se riuscissi a tornare a gareggiare".