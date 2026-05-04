ll team di Stefania Constantini nel curling si scioglie, Lo Deserto: “Mi hanno voluta fare fuori”

Il Team Constantini non c’è più, almeno nella forma in cui lo era stato. Ufficialmente si è sciolto. Marta Lo Deserto che è fuori uscita ha avuto parole dure per Stefania Constantini, campionessa del curling: “Movimenti fatti alle mie spalle”.

Stefania Constantini è una delle atlete italiane più famose in assoluto. Quattro anni fa, in coppia con Amos Mosaner, vinsero la medaglia d'oro olimpica nel curling. Alle Olimpiadi di Milano Cortina è arrivato il bronzo, traguardo ovviamente più che ragguardevole. Il quarto posto ottenuto a Ginevra ha rammaricato il duo italiano del curling. Ma Constantini è protagonista, a livello mediatico, anche per la fine del suo team. Il team Constantini, quello che la vedeva protagonista nelle gare femminili, si è disciolto, quantomeno nella forma che esisteva fino ad oggi. Marta Lo Deserto, che è fuoriuscita, l'ha presa male ed ha rifilato delle bordate alla campionessa azzurra, e ad Angela Romei.

Il team Constantini si è sciolto ufficialmente

Gli sport olimpici vivono di quadriennio in quadriennio. Quindi se c'è un momento in cui azzerare o ripartire è questo. Il Team Constantini, quello che ha visto gareggiare assieme la più nota Stefania e le sue compagne Elena Antonia Mathis, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli e Angela Romei non esiste più.

Un comunicato ha suggellato lo stop: "Dopo anni di impegno, crescita e momenti indimenticabili, la nostra squadra ha raggiunto traguardi straordinari tra cui il punto più alto del curling femminile italiano e il ruolo di Vice Campionesse Europee, ci guardiamo indietro e siamo profondamente grate per il cammino che abbiamo percorso insieme. Ogni sfida, ogni vittoria e ogni momento condiviso, hanno reso questo viaggio unico e indimenticabile: ora è tempo di aprire un nuovo capitolo".

Il Team Constatini si è scitol ufficialmente, Marta Lo Deserto non l’ha presa bene.

Le parole dure di Marta Lo Deserto

Strade diverse per Constantini e alcune delle sue compagne: "La squadra ha deciso di intraprendere strade diverse e seguirà nuovi percorsi. Un grazie di cuore ai nostri sponsor, alle nostre famiglie e a tutte le persone che ci hanno sostenuto in questo percorso. Grazie per aver fatto parte della nostra storia".

Marta Lo Deserto, una delle componenti, ha rilasciato un'intervista al Corriere delle Alpi, si è espressa con estrema durezza. La giovane atleta cortinese in forza alle Fiamme Gialle ha confermato l'indiscrezione parlando della spaccatura interna al team Constantini: "Mi sono chiesta da dove nasca la rottura, eravamo cinque e non tutte potevamo giocare. Io e Angela Romei ci siamo alternate nello stesso ruolo e credo che da quel momento le cose abbiano iniziato a rompersi".

Stefania Constantini e Amos Mosaner celebrano il bronzo alle Olimpiadi 2026.

"Avevo la sensazione che volessero farmi fuori"

Lo Deserto, che ora pensa a un team nuovo o tutto suo, ha parlato anche dell'addio che è stato durissimo: "Non ci siamo mai viste di persona. Avevo la sensazione che volevano farmi fuori e a dirla tutta anche io pensavo di andarmene perché non c’erano più le condizioni per restare. Ho provato a chiedere un confronto con Stefania e Angela, che ho avuto solo dopo diverso tempo, inizialmente non mi sono state date risposte. Lo trovo un po’ assurdo, perché anche quando ci siamo sentite non mi hanno detto direttamente che non mi volevano più. Diciamo che me l’hanno fatto capire".

Marta Lo Deserto è stata esclusa dal team Constantini.

La cortinese fuoriuscita dal team Constantini sa del legame di amicizia forte tra Constantini e Romei, sottolineato anche durante le Olimpiadi: "Per me il concetto di squadra è un altro. Devo dire che me l’aspettavo, dopo quello che è successo in questi anni. Stefania è molto legata ad Angela e ha sempre voluto che giocasse lei al mio posto. Non è facile scendere sul ghiaccio con una persona che non ti vuole. Non mi sono piaciuti i movimenti che sono stati fatti alle mie spalle, bastava un po’ di chiarezza e che mi venisse detto in faccia di andarmene, non mi sarei arrabbiata, perché anche io non stavo più bene lì".

Stefania Constantini e il suo team impegnate in una gara.

Accetta la decisione, dal punto di vista tecnico, ma non le modalità, a suo dire poco signorili: "Dal punto di vista umano non mi è piaciuto come si sono comportate: siamo state in squadra insieme per sei anni e il rispetto lo trovo fondamentale, qui non c’è stato. Volevano costruire una squadra senza di me e dirmelo solo a cose fatte, mettendomi in difficoltà".

Nell'ambiente si parla della creazione di un nuovo Team Constantini con la campionessa e Romei, mentre ci sarà un altro team con Lo Deserto, Zardini e Lacedelli e con il futuro di Mathis tutto da definire.