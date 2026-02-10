sport
Constantini e Mosaner bronzo dopo le incomprensioni: “Stamattina ci siamo parlati”. Futuro in dubbio

Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi 2026. Una coppia fortissima, che però potrebbe separarsi perché qualcosa tra loro sembra essersi rotto. Il loro futuro è tutto da decidere.
A cura di Alessio Morra
Immagine

Anche in queste Olimpiadi Invernali uno degli sport più seguiti dagli italiani è stato il curling, uno sport che appassiona da tempo e che anche in questa edizione ha visto l'Italia primeggiare. Quattro anni fa l'oro, adesso il bronzo per Constantini e Mosaner che hanno incantato. Coppia perfetta quando c'è da vincere una medaglia, ma non strettamente unita fuori dallo sport. Questo ha stupito i più, che hanno notato anche alcune tensioni durante la semifinale persa con gli americani.

Dall'oro ai Giochi di Pechino alla separazione

A Pechino l'apice della carriera di Stefania Constantini e Amos Mosaner: oro olimpico, storico e totalmente inaspettato. Dopo quel successo il duo si divide. Per quasi due anni uno di qua e uno di là. Mosaner si infortuna e quando torna a giocare nel misto sceglie Alice Cobelli, la sua fidanzata, mentre Constantini gioca con Sebastiano Arman. Due anni dopo torna a giocare assieme, con un obiettivo: i Giochi di Milano Cortina 2026.

Mosaner prima dei Giochi: "Tra me e Stefania non c'è amicizia"

L'avvicinamento è stato fantastico, con una serie di vittorie infinite – Mondiale incluso. La loro è una partnership perfetta, anche se alla vigilia Mosaner in un'intervista squarcia il velo dicendo che: "Tra me e Stefania non c'è amicizia, c'è rispetto professionale. Negli ultimi anni abbiamo gareggiato poco insieme ed è meglio così". Che qualcosa non fili a livello umano traspare in alcuni incontri, in particolare nella semifinale perduta contro gli americani. Dopo la sconfitta a Constantini viene chiesto se il futuro sarebbe stato ancora con Mosaner, la risposta laconica ma netta: "Non lo so".

LIVE Olimpiadi, Italia vince il bronzo nel curling: Fontana oro nella staffetta, le gare oggi in diretta a Milano Cortina
Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno vinto il bronzo ai Giochi 2026.
La madre di Constantini dopo la semifinale: "Ci sono differenze tra i due"

Al termine della semifinale parla anche la madre di Constantini che dice qualcosina: "Non sono un tecnico, ma il curling è un gioco di testa. A me pare si sia lavorato tanto sulla tecnica, poco su questo aspetto. Amos ha sbagliato tiri che a Pechino ha sempre realizzato. Stefania doveva essere più decisa. Ci sono differenze tra i due, che possono sembrare insignificanti, ma non lo sono. Penso che anche questo abbia inciso". Insomma qualcosa c'è.

Come è maturato il bronzo di Milano Cortina: "Ottimo lavoro di squadra"

Dopo aver vinto il bronzo si sono abbracciati con affetto, un abbraccio e dirsi addio, chissà, di sicuro erano molto sereni quando si sono presenti ai microfoni della Rai. Mosaner ha svelato cos'hanno fatto dopo la semifinale persa: "Ci siamo rilassati ieri sera, abbiamo bevuto qualcosa assieme, anche con le nostre famiglie", Constantini invece ha sottolineato il lavoro di squadra svolto con il partner di sempre: "Siamo contenti dopo una settimana come questa di aver concluso con questo risultato, significa anche che abbiamo fatto un buon lavoro di squadra, abbiamo dovuto tenere duro e non è stato semplice, sono molto orgogliosa".

Constantini e Mosaner bronzo dopo le incomprensioni: "Stamattina ci siamo parlati". Futuro in dubbio
