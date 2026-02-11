Constantini dedica la medaglia alla telecronista, esclusa dai Giochi: “È sempre nel mio cuore”

Stefania Constantini ha dedicato la medaglia di bronzo vinta nel curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 all’amica Angela Romei, che è stata telecronista per la Rai e che non ha partecipato ai Giochi per un’esclusione polemica.

Chiusa la finale del bronzo con il successo Stefania Constantini e Amos Mosaner si sono abbracciati. Hanno celebrato il successo che è valso la seconda medaglia olimpica. Il futuro in coppia è nebuloso, ma se ne riparlerà più avanti. Di sicuro c'è tanta gioia e un pizzico di amarezza, per quella semifinale. Ma con il passare del tempo prevarrà solo la felicità per un fantastico traguardo. Prima della premiazione Constantini ha dedicato la vittoria alla sua migliore amica, Angela Romei, che ha effettuato, come talent, le telecronache per la Rai, dopo essere stata esclusa dall'elenco dei convocati per le Olimpiadi, con polemiche annesse.

"Lei è di supporto, questa vittoria va a lei"

Stefania Constantini, che in questi giorni olimpici è stata fissa in tendenza sui social, ha voluto dedicare la medaglia vinta alle Olimpiadi 2026 ad Angela Romei, la sua migliore amica, nonché voce tecnica della Rai nelle telecronache del curling: "Sugli spalti, a fare la telecronaca e quindi a seguirmi veramente da vicino, c'è stata per tutta la settimana la mia compagna di squadra e migliore amica Angela Romei, con cui avrei voluto condividere questa esperienza olimpica la prossima settimana. Così non sarà, ma la porterò nel cuore con me. Lei è di supporto ed è stato bello averla lì che mi guardava dall'alto, quindi questa vittoria oltre che al mio ragazzo e alla mia famiglia va a lei".

L'esclusione di Angela Romei, al suo posto la figlia del direttore tecnico

Parole splendide quelle della campionessa italiana, verso l'amica, ma anche dure perché sottolinea l'esclusione di Angela Romei, che è stata messa alla porta dal direttore tecnico Mariani. Una decisione che produsse polemiche enormi, sia perché Romei è una veterana della squadra che, soprattutto, per la nomina al suo posto di Rebecca Mariani, figlia del direttore tecnico. Con conseguente risposta della Federghiaccio a Romei, che ha dovuto masticare amaro per l'esclusione ma almeno si è consolata svolgendo meravigliosamente il ruolo di talent in TV per la Rai e con la bella dedica dell'amica di sempre, medagliata ai Giochi di Milano Cortina.