Elena Rybakina sceglie Jannik Sinner per il suo team di Formula 1: lo mette a fare i pit stop

Elena Rybakina questa settimana è impegnata, da testa di serie numero uno del torneo, nel WTA 500 di Stoccarda, dove Porsche non solo è sponsor principale ma anche organizzatore, con tanto di vettura consegnata alla vincitrice assieme al robusto assegno. Il tema automobilistico è dunque molto presente tra le pieghe del torneo ed è questo il contesto in cui viene chiesto alla Rybakina di un suo ipotetico team di Formula 1: la numero due al mondo ha pochi dubbi nello scegliere un super appassionato di bolidi come Jannik Sinner come suo fuoriclasse dei pit stop, ovvero le soste ai box per il cambio delle ruote.

Elena Rybakina sceglie Jannik Sinner per il cambio ruote della sua squadra di Formula 1

Prima di tutto, la Rybakina conferisce a sé stessa il ruolo di team principal della sua squadra: "Prenderò io quel posto, sarò la leader". La domanda successiva è sulla composizione della ‘pit crew', appunto i meccanici che ai box sono addetti al cambio ruote: "Beh, qualcuno che conosce bene la macchina, quindi probabilmente Jannik o Hubi". Dove quest'ultimo è Hubert Hurkacz, anche lui appassionato di motori, nonché grande amico dello stesso Sinner.

La grande passione di Sinner per la velocità: parco macchine di altissimo livello

Del resto tutti sanno che il 24enne altoatesino ha un debole per le macchine molto veloci e anche per la Formula 1, come dimostra anche la sua amicizia con piloti (alcuni presenti a Monte Carlo la scorsa settimana per tifare per lui e prenderlo in giro). Sinner ha ereditato questa passione dal papà e dal nonno: fin da bambino guardava le gare di F1 con loro in TV, dovendosi poi ‘rassegnare' a non poterle seguire in diretta quando è impegnato nella finale di un torneo di tennis.

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Dal dicembre del 2023 Jannik è "Friend of F1", ovvero ambasciatore globale della Formula 1, che lo ha scelto proprio per avvicinare i giovani tifosi del tennis al motorsport. Partecipa a vari GP, visita i paddock, fa promozione e interagisce con i piloti. "Essendo italiano, la F1 è nel mio sangue – ha detto in passato, sottolineando le similitudini tra tennis e Formula 1 – È tutto nei dettagli dell'1%, la pressione estrema, il lavoro di squadra dietro le quinte, la ricerca continua del millesimo di secondo".

Ama usare simulatori, fare kart con gli amici e ovviamente possedere e guidare macchine di gran lusso. La sua collezione include principalmente marchi italiani e tedeschi di alto livello: Ferrari 812 Competizione, Ferrari Purosangue, Audi RS6 e la Porsche 911 Carrera GTS con cui è stato visto assieme alla fidanzata Laila Hasanovic a Monte Carlo.