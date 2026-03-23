Sinner-Moutet in diretta LIVE, in campo al Miami Open da mezzanotte: chi vince sfida Tabilo o Michelsen

Jannik Sinner gioca contro Corentin Moutet nella partita dei sedicesimi del Masters 1000 di Miami. Si parte non prima della mezzanotte italiana, con l'azzurro che cerca un posto negli ottavi contro uno tra Michelsen e Tabilo. Sinner ha già affrontato e battuto una volta in carriera il francese, numero 33 del mondo. Uno stimolo in più è la possibilità di sfruttare in chiave ranking la sconfitta di Alcaraz, primo in classifica. Diretta TV e streaming su Sky, Sky GO e NOW.

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