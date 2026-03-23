Sinner-Moutet in diretta LIVE, in campo al Miami Open da mezzanotte: chi vince sfida Tabilo o Michelsen

Jannik Sinner gioca contro Corentin Moutet nella partita dei sedicesimi del Masters 1000 di Miami. Si parte non prima della mezzanotte italiana, con l'azzurro che cerca un posto negli ottavi contro uno tra Michelsen e Tabilo. Sinner ha già affrontato e battuto una volta in carriera il francese, numero 33 del mondo. Uno stimolo in più è la possibilità di sfruttare in chiave ranking la sconfitta di Alcaraz, primo in classifica. Diretta TV e streaming su Sky, Sky GO e NOW.
Sinner ultimo italiano rimasto in gioco a Miami
Jannik Sinner è l'ultimo italiano rimasto in gioco nel torneo di Miami. Nel tabellone maschile l'ultimo ad uscire di scena è stato Berrettini eliminato da Vacherot poche ore fa. Nel femminile è stata eliminata anche Jasmine Paolini superata da Ostapenko.
Il percorso di Sinner a Miami
Sinner in questa edizione del torneo di Miami ha esordito al secondo turno battendo agevolmente Dzumhur in due set. Ora i sedicesimi contro il francese per cercare di proseguire nel migliore dei modi la sua cavalcata. Assente nella scorsa stagione per la sospensione, Jannik ha vinto questo torneo nel 2024 battendo in finale Dimitrov. Nel 2023 un giovanissimo Sinner conquistò l'ultimo atto più prestigioso della sua giovane carriera, arrendendosi solo a Hurkacz.
I precedenti tra Sinner e Moutet
Sinner e Moutet hanno incrociato il campo in una sola occasione. L'unico precedente risale ai sedicesimi del Roland Garros 2024 quando Jannik contro il padrone di casa perse il primo set, un po' spiazzato dal tennis senza riferimenti di Corentin, e poi s'impose in scioltezza vincendo gli altri tre.
Dove vedere Sinner-Moutet oggi a Miami Open in TV e streaming
La partita tra Sinner e Moutet si potrà vedere oggi in esclusiva solo su Sky. Diretta TV garantita sul canale Sky Sport Tennis per gli abbonati all'emittente satellitare, e nessuna trasmissione in chiaro. Streaming su Sky GO per gli utenti Sky e per NOW.