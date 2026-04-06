Sinner spazza via le voci di rottura con la fidanzata Laila: assieme in Porsche al Cipriani di Monte Carlo

Le recenti voci di una rottura tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic sono state smentite dall’apparizione della coppia al Cipriani di Monte Carlo, prima dell’esordio del campione azzurro nel torneo ATP 1000.

Macché rottura, Jannik Sinner e Laila Hasanovic sono più che mai felici assieme, come mostra un video che li ritrae al ristorante Cipriani di Monte Carlo, dove il 24enne altoatesino è impegnato questa settimana nel torneo ATP 1000 (esordio domani contro il francese Ugo Humbert, dopo aver vinto in doppio).

Il video di Jannik Sinner e Laila Hasanovic a Monte Carlo

Rilassati e assolutamente a loro agio, i due fidanzati sono filmati dentro il noto locale monegasco: Sinner si concede come d'abitudine a tutti, tra autografi e foto, mentre la 25enne modella danese è presenza discreta al suo fianco. Poi il video mostra Jannik e Laila all'uscita dal Cipriani: lui sempre sorridente nel salutare tutti, con un paio di bottiglie di bibite in mano.

Il numero due al mondo si dirige verso la strada, dove lo aspetta la sua Porsche 911 Carrera 4 GTS grigio metallizzato. Grande appassionato di automobili, Sinner l'ha comprata qualche mese fa. La vettura, dal costo di circa 200mila euro, è stata avvistata più volte a Torino, per esempio davanti al J Medical, e ora a Monte Carlo, sempre guidata dal campione di tennis.

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Nessuna rottura nella coppia, voci smentite

Il video si conclude con Jannik e Laila che salgono sulla Porsche e vanno via a proseguire la loro serata assieme. Con buona pace delle voci di rottura tra i due che si erano diffuse recentemente, dopo che – contrariamente alla sua presenza al torneo di Doha – la modella non si era fatta vedere né a Indian Wells né a Miami, la doppietta del ‘Sunshine Double' portata a casa da Sinner.

Laila Hasanovic abbraccia Jannik Sinner a Torino dopo la vittoria nelle Finals

Nonostante l'assenza fosse motivata dagli impegni di lavoro di lei (ha lanciato anche un nuovo prodotto), il gossip sulla separazione ha tenuto banco sui social. Nulla di tutto questo, come si vede bene a Monte Carlo, dove peraltro Sinner ‘gioca in casa', visto che risiede lì.

La verità è che la coppia è davvero molto riservata (il che, come si sa, è il primo requisito che Sinner chiede alla sua partner). Non è certo qualche assenza di Laila ai tornei giocati da Jannik a poter essere indizio di alcunché, visto che parliamo comunque di una modella molto impegnata nel suo lavoro.