Sinner scoppia a ridere durante l’intervista per colpa dei piloti di Formula 1: “Scusatemi, non riesco”

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Jannik Sinner ha fatto quasi più fatica a trattenere le risate durante l'intervista che nel match contro Alexander Zverev. Scherzi a parte, umore molto alto per il campione italiano dopo la straripante prova in semifinale contro il tedesco. Quando è intervenuto ai microfoni di Sky il numero due al mondo non è riuscito inizialmente a contenersi, ridendo a più riprese. Il motivo? Lo scambio di battute a distanza con alcuni piloti di Formula 1 presenti a Monte Carlo per supportarlo.

Sinner ride a crepapelle durante l'intervista, colpa dei piloti di Formula 1

Dopo la chiacchierata a caldo, Sinner ha risposto ad alcune domande sulla sua super prestazione ma qualcosa è andato un po' storto. Sulle tribune a pochi metri da lui, era presente un quartetto di piloti ovvero Oscar Piastri, Alex Albon, Gabriel Bortoleto e Ollie Bearman (c'era anche il suo amico Antonio Giovinazzi). Improvvisamente Jannik è scoppiato a ridere con Stefano Meloccaro, inviato dell'emittente satellitare molto divertito: "Allora una grande partita di Jan, il livello sta migliorando durante il torneo. Nel frattempo Jan sta salutando i suoi amici di Formula 1 che lo prendono in giro, giustamente, tra cui Oscar Piastri e molti altri. E direi forse il primo set Jan uno dei migliori su terra in assoluto".

Jannik non riesce a finire l'intervista

Ci ha provato il volto noto di Sky, ma è stato difficile inizialmente per Sinner che dopo un lampo di serietà ha nuovamente ceduto alla ridarella: "Credo di aver giocato bene…Un ottimo inizio di partita, ho cercato di essere molto solido… non riesco a parlare, oddio, è difficile aspettate un attimo. Scusatemi". È stato costretto a guardare altrove e non in direzione dei piloti Jannik.

Quando gli è stato chiesto: "Su che cosa ti stanno prendendo in giro?", Sinner ha risposto: "No, non lo so, infatti. Dopo chiedete a loro". A fatica il finalista di Monte Carlo ha ritrovato la tranquillità: "E niente, no, credo che sono partito molto bene. Lui non ha messo tante prime in campo, non aveva tante percentuali e questo sicuramente mi ha dato un pochettino più di tranquillità e poi, ho cercato di restare abbastanza calmo mentalmente, no, soprattutto nel secondo set. Sentivo che avevo delle chance, non sono riuscito a brekkarlo subito, ma poi alla fine sono stato contento di aver vinto". Poco dopo Sinner ha potuto concedersi al quartetto di piloti, e ha iniziato a scherzare con loro sorridendo anche con Bearman per qualcosa accaduto prima durante il match. Jannik si era accorto della loro presenza già in occasione della partita. Foto di rito e ulteriori risate, tra campioni dello sport ci s'intende.