Buffon ricorda Manninger: “Ho perso un amico. Ci guardavi come a dire: siete matti, non mi avrete”

Buffon ha voluto ricordo Alex Manninger, morto questa mattina, con un post bellissimo sui propri canali social: “Ogni lacrima sarebbe solo l’ennesima per la perdita di un amico e di una persona che ho sempre ammirato”.

La morte di Alex Manninger ha lasciato senza parole anche il mondo del calcio. L'ex portiere austriaco, deceduto a 48 anni dopo essere stato trascinato via da un treno in corsa mentre era a bordo della sua auto, era conosciutissimo specie per via dei suoi trascorsi tra Premier, Serie A e Bundesliga. Manninger però dopo il suo ritiro ufficiale nel 2017 ha deciso di allontanarsi completamente dal calcio dedicandosi alla tranquillità della sua vita in Austria tornando a fare il lavoro che faceva prima di iniziare il suo percorso nel calcio: il falegname. Anche Buffon, poco dopo la notizia della morte di Manninger, con un post sui suoi profili social, ha voluto ricordare anche questo aspetto della vita dell'ex portiere austriaco.

Buffon ha condiviso con Manninger lo spogliatoio della Juventus. L'austriaco aveva fatto da secondo proprio all'ex capo-delegazione della Nazionale Italiana quando era leader e capitano dei bianconeri. I due hanno giocato insieme dal 2008 al 2012 e per questo il ricordo di Buffon è piuttosto nitido: "Caro Alex, ogni parola è superflua – si legge -. Ogni lacrima sarebbe solo l’ennesima per la perdita di un amico e di una persona che ho sempre ammirato. Hai scelto di rimanere indipendente dall’assuefazione del mondo del calcio, andando alla ricerca della tua felicità nelle cose semplici: una vita salutare nei boschi, la pesca, la natura, la famiglia. Questo era il tuo credo".

Buffon ha voluto ricordare proprio questo aspetto della vita di Manninger: "In un mondo spesso curvo e genuflesso, che rincorre sopraffazione, carrierismo e guadagni facili, tu hai sempre rivendicato la tua libertà, mantenendo una postura eretta, con l’orgoglio di chi sa cosa vuole – continua il post di Buffon -. Hai avuto la forza di allontanarti da tutto questo e guardarci con quel tuo sorriso sornione, come a dire: “siete tutti matti, non mi avrete mai.” Spero, anzi, sono certo, che da lassù continuerai a guidare i tuoi splendidi bambini e la tua giovane moglie. Riposa in pace. Gigi". Un messaggio bellissimo da parte di Buffon che ha dunque voluto ricordare prima l'uomo e poi il calciatore Manninger.

Le parole di Manninger su Buffon e Conte nella sua ultima intervista

Quella vissuta da Buffon e Manninger era una Juventus in fase di ricostruzione tra il post Serie B e la rinascita poi dopo l'arrivo di Antonio Conte in panchina. Manninger nella sua ultima intervista ne aveva parlato: "Antonio (Conte ndr) mi colpì già dal ritiro. Mi prese da parte e mi disse che apprezzava il mio modo di lavorare e che voleva già prendermi quando era a Siena. Ricordo che all’inizio era l’unico a credere nella vittoria dello scudetto". E Manninger anche per Buffon aveva speso parole importanti solo pochi giorni fa: "A fine allenamento mi teneva le ore e on mi ha mai fatto pesare la sua grandezza. Mi stupivo per la tranquillità che aveva".