Jutta Leerdam alle Olimpiadi è già un caso: “Vive da milionaria. Il suo comportamento è orribile”

Jutta Leerdam, campionessa olandese per il pattinaggio di velocità è finita al centro di feroci polemiche per il suo stile di vita ostentato sui social. Johannes Gerrit Derksen, ex storico calciatore olandese, non ha avuto pietà: “L’Olanda si sta stancando di lei”

Jutta Leerdam ha vinto alle Olimpiadi di Pechino 2022 una medaglia d'argento sui 1.000 metri nel pattinaggio di velocità, confermando le sue doti di campionessa già espresse nel 2017 quando, a soli 19 anni, nella categoria juniores sorprese tutti conquistando l'oro mondiale di categoria a Helsinki. A Milano Cortina torna per difendere i colori della sua Olanda con ottime chance di bissare il podio dei Giochi in Cina, ma al di là delle indubbie qualità di atleta, la sua fama e notorietà è legata a ben altro: Jutta è la splendida fidanzata del pugile e youtuber Jack Paul, con cui si è legata nel 2023, relazione grazie alla quale è diventata anche una sempre più seguita influencer con milioni di follower sui social. Dove posta costantemente momenti della sua vita privata e sportiva, tra cui ultimamente tutto ciò che riguarda la sua partecipazione alle Olimpiadi invernali, che le hanno riservato non poche critiche da parte di Johannes Gerrit Derksen, ex storico calciatore olandese.

Jutta Leerdam e l'arrivo alle Olimpiadi di Milano Cortina sul jet privato tra lusso e ostentazione

In Olanda tutti si aspettano moltissimo da Jutta Leerdam, tra le atlete nazionali più attese di Milano Cortina, ed è per questo motivo che i suoi connazionali hanno poco gradito quanto ha recentemente postato sui propri profili social che si scontra apertamente con lo spirito olimpico che dovrebbe invece amalgamare una Nazione unita verso il medesimo scopo: Leerdam ha pubblicato il suo arrivo a Milano sul proprio jet privato e non insieme agli altri atleti olandesi, dopo aver ottenuto la concessione dalla propria Federazione, scatenando critiche e polemiche sul suo atteggiamento da diva, che mal si sposa a quello di una pattinatrice concentrata a dar tutto sul ghiaccio. Tra sushi gourmet, pasticcini griffati, bandierine inneggianti il suo nome durante l'esclusivo viaggio privato, in una sfrontata ostentazione di lusso e raffinatezze, hanno così portato Leerdam al centro del ciclone.

Le critiche feroci a Jutta Leerdam: "L'Olanda si sta stancando di lei e del suo fare da diva"

Ad alzare l'onda di indignazione e fastidio ci ha pensato Johannes Gerrit Derksen, ex storico calciatore olandese, oggi stimato opinionista sportivo che in diretta TV ha criticato quanto fatto e mostrato da Leerdam, considerato un oltraggio alle compagne e compagni di nazionali e agli stessi tifosi: "Vive già come una milionaria, con jet privati ​​e tutto il resto. Il suo comportamento è orribile per me. E' come quello di una diva non di una professionista prossima ad una Olimpiade. Se fossi il suo allenatore, non lo tollererei" ha concluso il 77enne ex calciatore che poi ha ribadito l'inconciliabilità tra la vita di un professionista e quanto mostrato da Leerdam che sta creando una spaccatura sempre più evidente. "A poco a poco tutta l'Olanda sta iniziando a stancarsi del suo comportamento. Dovrebbe essere per prima lei a volerlo, di sua spontanea volontà e invece…"

Jutta Leerdam e la popolarità sempre più crescente da quando si è fidanzata con Jack Paul

Jutta Leerdam è ovviamente salita alla ribalta delle cronache rosa e del gossip quando nel 2023 si unì in relazione a Jack Paul uno dei più famosi e influenti pugili e youtuber americani. Per la ventottenne olandese si è registrato un picco incredibile di notorietà, anche grazie alla sua bellezza di certo non passata inosservata, che è ulteriormente esploso quando lo scorso anno ha annunciato il fidanzamento ufficiale. Da quel momento Leerdam è diventata sempre più virale sui social, dove non manca di postare quotidianamente le sue gesta professionali ma soprattutto la sua vita privata privilegiata, a fronte di una escalation di follower che ora toccano i 7 milioni tra Instagram e TikTok. Aprendo il fianco inevitabilmente anche a facili critiche e speculazioni sulla sua professionalità.

Jutta Leerdam, a Milano Cortina per concessione nazionale: non si era qualificata ai 1.000 metri

Anche perché le aspettative su Jutta, in Olanda sono altissime visto che la sua partecipazione a Milano Cortina era tutt'altro che scontata. Lo scorso 30 dicembre, in occasione dei Dutch Olympic Trials, le selezioni olimpiche olandesi per i Giochi di Milano Cortina 2026, Leerdam è caduta sbattendo violentemente sulla balaustra nella gara dei 1.000 metri mancando il tempo olimpico. Poi, si è rifatta nei 5.000 metri ottenendo il pass sulla distanza ma restando in stand-by pre la disciplina che da sempre la rappresenta. Finché la Federazione olandese non ha deciso di concederle in via del tutto discrezionale, l'accesso olimpico anche per i 1.000 metri, dove Leerdam sarà impegnata il prossimo 15 febbraio a Milano Cortina. "Sono felice che questa possibilità non abbia privato nessun'altra mia connazionale per andare alle Olimpiadi" aveva detto suo tempo una riconoscente Leerdam, entrando nel cuore degli olandesi. Da cui è uscita prontamente, per il recente stile di vita mostrato sui social.