Jake Paul in lacrime dopo la risposta della compagna all'anello di fidanzamento da un milione Jake Paul non ha retto all'emozione al momento della proposta di matrimonio alla sua compagna, la pattinatrice olandese Jutta Leerdam: sognava da tempo quello scenario fiabesco.

A cura di Paolo Fiorenza

Anche i duri si sciolgono, quando entrano in gioco il cuore, i sogni, l'amore. Jake Paul lo abbiamo visto mettersi la maschera da duro durante i lunghi mesi che hanno preceduto il combattimento poi vinto contro Mike Tyson. Adesso è lo stesso youtuber americano a mostrare un'altra versione di se stesso, tenerissima e ridotta in lacrime dopo aver chiesto alla fidanzata Jutta Leerdam di sposarlo. Paul nell'occasione non ha badato a spese, mettendo al dito della compagna un anello del valore di ben un milione di dollari, poco meno di un milione al cambio in euro.

Jake fa coppia con la 26enne pattinatrice olandese dal 2023, un legame che li ha visti sempre più affiatati, con frequenti apparizioni insieme anche su social e podcast. Adesso per il pugile sempre più lanciato verso incontri di alto livello (si parla di un match contro Anthony Joshua), è arrivato il momento di fare le cose seriamente: ovvero essere ‘engaged' con la sua Jutta, come dicono nel mondo anglosassone. È qualcosa di più di diventare fidanzati ufficialmente, visto che c'è incorporata anche la richiesta di matrimonio, il classico "do you wanna marry me".

Jake Paul apparecchia uno scenario da sogno per la proposta di matrimonio alla sua compagna

Paul ha voluto fare le cose in grande, sapendo che poi avrebbe pubblicato tutto sul proprio profilo Instagram. Non solo l'anello da mille e una notte, ma anche una location da sogno a fare da sfondo alla fatidica domanda, con tanto di tappeto di fiori bianchi, simbolo di purezza. Dopo aver condotto lì Jutta bendata, si è dunque inginocchiato di fronte a lei, ha inspirato profondamente e le ha chiesto se anche lei provava lo stesso desiderio per lui. A quel punto l'emozione lo ha tradito e si è dovuto asciugare le lacrime, mentre incassava l'agognato sì della sua bella. Le parole del resto erano finite, restavano solo i gesti. Cosa vuoi che ti dica oltre a dirti che ti amo, se ciò che voglio dirti è che ti amo?

Jutta ha detto sì, poi si è chinata per abbracciare Jake. Il bacio seguente tra i due ha sancito l'engagement ufficiale. "Il giorno più magico della nostra vita, 21-03-25", "Siamo fidanzati, non vediamo l'ora di stare per sempre insieme", sono state le didascalie dei due post. Quanto all'anello, che fa mostra di sé nel primissimo piano di una foto, esperti di gioielli hanno riconosciuto diamanti naturali da dieci carati, valutandolo un milione di dollari. I due cuori ci sono, la capanna anche. Ed è super accessoriata…